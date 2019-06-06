Білецький: спрощення умов отримання українського паспорта - загальна перемога

Прийняття закону про спрощення процедури отримання українського громадянства іноземними добровольцями, ветеранами АТО (нині – ООС) – загальна перемога українських патріотів. Про це заявив народний депутат і лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Сьогодні, 6 червня, Верховна рада України проголосувала у другому читанні за проект закону №3433. Ним передбачено внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України.

Як зазначили в "Нацкорпусі", завдяки цьому рішенню процедура отримання українського громадянства іноземними добровольцями, учасниками АТО (ООС) буде спрощеною. Внесені в закон зміни також гарантують іноземним бійцям право на тимчасове проживання в Україні. Крім того, відтепер забороняється примусова депортація іноземних добровольців, значна кількість яких – громадяни Росії, держава-агресор або країни, які не визнають територіальну цілісність України.

Нагадаємо, що співавтором проекту закону №3433 був народний депутат і лідер "Національного Корпусу" Андрій Білецький. На розгляд українського парламенту зазначений законопроект був поданий ще в 2015 році, а в жовтні 2017 року він був прийнятий за основу.

Наголошується, щоб прискорити процес прийняття вкрай важливого для іноземних бійців рішення, 4 червня "Нацкорпус" провів мітинг під Адміністрацією президента. Тоді представник адміністрації Володимира Зеленського зустрівся з націоналістами і від імені глави держави пообіцяв підтримку у вирішенні питання щодо іноземних добровольців. Сьогодні, в день голосування, представники "Національного корпусу" теж зібралися, але вже під стінами Верховної Ради.

"Зруйнувати надмірну бюрократію і "совкові" підходи у сфері визнання правового статусу іноземців, які брали участь у захисті територіальної цілісності України, потрібно було вже давно. Однак совість українських депутатів прокинулася тільки зараз! Після того як до цього закликав "Національний Корпус". Спільними зусиллями нам знову вдалося зламати систему і відстояти права бійців, які боролися і будуть боротися за Україну до кінця", – заявив після голосування ВРУ Андрій Білецький у своєму Telegram-каналі.