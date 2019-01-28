Білецький відійшов від настанов українського націоналізму, - політолог

Політолог прокоментував заяву Білецького

Лидер партии "Национальный корпус", народный депутат Андрей Билецкий отошел от установок украинского национализма. Такое мнение высказал политолог Константин Бондаренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Здесь друзья возмущаются заявлением Андрея Билецкого о том, что Кубань и Кавказ - украинские территории. Я также возмущаюсь тем, что господин Андрей отошел от установок классиков украинского национализма, ревизировал, так сказать, их учения. Олег Ольжич, член Провода украинских националистов и фактический руководитель мельниковской ОУН в 1942-1944 годах, поэма "Неизвестному воину": "Над родным пространством Карпаты-Памир. Ослепительная и вечная, как слава, Напряженная арка на цоколе гор. Сияет Железная Держава", - написал эксперт.

"Билецкий решил отказаться от украинского Каспия и Средней Азии?" - добавил он.

Отметим, ранее е эфире телеканала ZIK, отвечая на вопрос ведущего, целесообразно ли сейчас Украине говорить о возвращении территорий, которые когда-то были в ее составе, Билецкий отметил, что люди на этих территориях были чрезвычайно национально настроены.

"Например, Пряшивщина или же та самая Кубань. Там был довольно высокий уровень национального украинского сознания. Но безгосударственность, существование вне границ Украины, даже УССР, привело к тотальной словакизации, полонизации и русификации этих территорий. То есть это показывает, что нельзя играться с такими вещами, как на 50 лет оттягивать вопрос Крыма и Донбасса. За такое время не будет кого возвращать", – отметил Билецкий.

Он не исключил, что бывшие территории Украины могут вернуться в ее состав.

"Это возможно. Будучи студентом, я обошел все побережье Кавказа. Безусловно, это украинская территория. Этнически и ментально очень отличаясь от России. Историческую память и историческое любопытство разбудить можно, если у нас будет успешный и эффективный национальный проект украинское государство", – подчеркнул политик.