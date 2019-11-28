Білецький назвав аморальним законопроект про виплату пенсій жителям ОРДЛО і Криму

Лідер політичної партії "Національний корпус" Андрій Білецький розкритикував законопроект № 2083-д про реалізацію права на пенсію громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Відповідне відео розміщене на Youtube-каналі політика.

Проект закону був представлений на розгляд парламенту 26 листопада представниками партій "Слуга народу", ВО "Батьківщина", "Опозиційна платформа - За життя" та членами депутатської групи "За майбутнє".

Білецький заявив, що вважає вказаний законопроект аморальним і капитулянтским.

"Цей законопроект стосується не тільки мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також - нарахування пенсій кримським пенсіонерам. Для отримання пенсії достатньо бути у реєстрі або пред'явити документи ОРДЛО чи Криму - не потрібні інші документи. Тобто, Україна по суті офіційно визнає документи ОРДЛО і окупованого Криму. Більше не потрібно реєструватися як внутрішньо переміщена особа. 700 тис. пенсіонерів, які ніколи не виїжджали і не збираються з так званих "ЛДНР", зможуть отримувати пенсію", - розповів Білецький.

Політик також зазначив про ризики, приховані в законопроекті № 2083 - д. Зокрема, йдеться про виплату заборгованості по пенсіях перед жителями окупованих територій за останні 3 роки. Додається, що таку компенсацію зможуть отримувати не тільки самі пенсіонери, але також і їх родичі (у разі смерті пенсіонера).

"Пенсії, не отримані в результаті бойових дій, будуть виплачуватися за весь період без обмежень. У тому числі - спадкоємцям. На липень 2018 Україна, як вважає нинішня влада заборгувала пенсіонерам "ЛДНР" 62 млрд грн. Зараз ця сума, думаю, досягає 80 млрд грн. Якщо пенсіонер помер, а внук, наприклад, служить в армійському корпусі "ЛДНР", то пенсію ми будемо виплачувати безпосередньо йому. Українські вчителі, шахтарі, лікарі не отримують зарплату вже 2 місяці, як визнав прем'єр-міністр Гончарук. Жителі окупованих територій зможуть отримувати 2 пенсії, коли наші пенсіонери ледь виживають на одну. А в чому тут справедливість?", - підкреслив Білецький.

Лідер "Національного корпусу" додав, що подібні законопроекти спрямовані на підтримку бойовиків і ведуть до капітуляції України. Він також заявив, що не розуміє, чому зазначений законопроект прийняло Агентство ООН у справах біженців.

"Тобто ООН підтримує амністію для бойовиків, автономію Донбасу. У Лівані вони хочуть роззброїти бойовиків, а в Україні - амністувати і виділити їм додаткові гроші", - сказав він.

В кінці Білецький звернувся до української влади і закликав відмовитися від Мінських угод і припинити здавати державу ворогові.