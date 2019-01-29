Білецький: націоналісти не повторять помилок минулого

Представники "Нацкорпусу" провели марш на честь Дня Героїв Крут

Возле памятника Героям Крут на Львовской площади в Киеве собрались сотни активистов и представителей политической партии "Национальный корпус", чтобы провести марш и почтить память Героев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Українські новини".

Как отмечается, торжественным шествием участники мероприятия прошли к Аскольдовой могиле, где состоялось торжественное возложение цветов.

В марше приняли участие более 1000 активистов партии. Возглавили шествие лидер политической партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий, глава Киевской городской организации "Национального корпуса" Сергей Филимонов и первый спикер Александр Алферов.

По словам организаторов, этот день является памятным для всех украинцев, ведь тогда, в 1918 году, молодые украинцы без всяких колебаний стали на защиту своей Родины и положили свои жизни ради будущего страны.

"В этом году Украина празднует сто первую годовщину боя под Крутами. Мы все должны помнить этот подвиг молодых людей, которые умерли ради Украины, ради ее государственности", – подчеркнул Билецкий.

Лидер "Национального корпуса", историк по специальности, отметил, что нынешняя ситуация очень напоминает вызовы и угрозы столетней давности.

"Проведя исторические параллели с событиями современности, мы видим и можем сказать каждому, что молодежь была, есть и будет авангардом украинской независимости. Сейчас ситуация до боли напоминает вызовы и угрозы столетней давности – с той лишь разницей, что украинская молодежь и националистическое движение не повторят прошлых ошибок и не дадут колаборантам и коррупционерам в вышиванках предать Украину еще один раз", – заверил Билецкий.

Он отметил, что 29 января это не просто исторический день для народа Украины, это день украинских студентов - отважных и мужественных. По мнению организаторов, он мог бы символически стать Днем студента в Украине.

Филимонов в свою очередь добавил, что как тогда, так и сейчас, все надежды только на молодежь.

"Тогда, 101 год назад, молодые герои-крутянцы понимали, что идут на смерть и шансов выжить почти нет. Но они выполнили свой долг и вышли победителями, получив вечную жизнь в сердцах украинских патриотов. Группа студентов оказалась едва ли не единственной сознательной силой, что решительно и смело заглянула в пасть врага, тогда как крупные политики были заняты "мирными планами", нерешительностью и собственными иллюзиями", – подчеркнул Филимонов.

Напомним, бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области между войсками росскийских большевиков, которые пытались оккупировать Украину, и добровольцами – студентами, которые встали на защиту своей страны.