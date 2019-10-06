Білецький: ми, ветерани, займаємо оборонні позиції в Золотому

Лідер Національного Корпусу, перший командир полку "Азов" разом з ветеранами російсько-української війни сьогодні, 6 жовтня, прибули в Золоте Луганської області та заявили про готовність захищати селище в разі відводу військ. Про це Андрій Білецький повідомив у відеозверненні, повідомляє прес-служба Національного Корпусу.

"Сьогодні прокидається вся Україна і починає боротися з ганебним "Мінськом", ганебною "формулою Штайнмайера" і злочинним відводом військ. Все буде залежати не від влади і не від політиків. Все буде залежати від кожного з нас. Від тих людей, які сьогодні вийшли на віче в Києві, які виходять по всім містам України від Мукачево до Харкова", - сказав він.

За словами Білецького, сьогодні найбільшої підтримки потребують "ті, кого завтра ця влада хоче залишити без прикриття, в жертву так званої "ЛДНР". Це, насамперед, мешканці Золотого, Петровського, Станиці Луганської".

"Сьогодні ми тут, всього кілометр залишився до Золотого. Тут сотні молодих хлопців, літніх жінок з Золотого, Сєвєродонецька, всієї Луганщини, які запросили нас. І ми сьогодні організували великий автопробіг на підтримку українців Золотого", - розповів лідер НК.

Андрій Білецький зазначив: ветерани, які в 2014-му взяли в руки зброю для того, щоб боротися за країну, приїхали сьогодні на свою рідну землю в Золоте і залишаться тут "навіть якщо влада кине їх напризволяще, навіть якщо будуть виведені війська".

"Якщо свій прямий обов'язок - захищати кожного українця, кожен сантиметр української землі - не виконує Президент, влада, то його виконаємо ще раз ми, ветерани-добровольці. Це наш останній блокпост, і ми даємо слово, що його ніколи не залишимо", - заявив Білецький.

Він також висловив упевненість в тому, що, об'єднавшись, українці без "політичних чвар і переваг" зможуть зупинити реалізацію капитулянтского для України сценарію.

"Вірю, що не буде відводу, а лише велика українська перемога", - підкреслив лідер Нацкорпуса.