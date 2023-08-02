Биг-мама с мечом и трезубец вместо серпа-молота: мифы о памятнике над Печерском

"Это советский монумент и его нужно снести"

Это украинский монумент, созданный в советское время по проекту украинского скульптора Василия Бородая, из вылитой в Запорожье нержавеющей хромоникелевой стали, на конструкциях киевского Завода имени Парижской коммуны, а прототипом лица монумента стала украинская скульптор Галина Калина. Отец Бородая сотрудничал с Дмитрием Яворницким в формировании фондов нынешнего музея Яворницкого, а сам Василий Захарович был ровесником украинской государственности, – родился в 1917 году в Екатеринославе.

По словам ученика Бородая, Алексея Пергаменщика, который также является автором проекта трезубца для монумента, "…наша скульптура носит древнегреческий хитон. Потому что Василий Бородай, известный украинский скульптор, патриот, изменил ее таким образом, чтобы она была минимально "совковой". Эта статуя отсылает нас к эллинистическому прошлому, к зарождению классического искусства".

"Клепаная баба никогда не станет украинской"

В Европе есть немало примеров, когда памятники, поставленные с одной целью, играют сейчас совсем другую роль. И даже в Киеве есть такие примеры. Как справедливо заметил на Ученом совете нашего музея, посвященном переопределению монумента, историк Игорь Гирич, "мы же сегодня не говорим, чтобы снимать памятник Владимиру Крестителю, а это был памятник, который ставили российские цари своей власти над Киевом в середине XIX века. . Памятник Богдану Хмельницкому – это был памятник воли царя московского, восточного, это был символ Переяславского совета в понимании России".

Более того, первый проект памятника Хмельницкому, созданный скульптором Михаилом Микешиным, был откровенно шовинистический и антипольский — лошадь Богдана Хмельницкого топтала копытами тело ксендза-иезуита, покрытого разорванным польским флагом, возле него должна была быть разорвана цепь, как символ освобождения от "польского ига". О московской ориентации памятника напоминали плиты с надписями на постаменте: "Волимъ подъ царя восточного, православного" и "Богдану Хмельницкому единая недѣлимая Россия". В 1919 и 1924 годах они были заменены на "Богдан Хмельницкий. 1888". Эту надпись можно видеть и сейчас. Так будет и с монументом "Родины-Матери"

"Смена названия не требуется"

За предложение изменить название монумента на "Украина-Мать" единогласно проголосовал Ученый совет музея на заседании 25 июля 2023 г. В его состав входят, кроме упомянутого выше Игоря Гирича из Института украинской археографии и источниковедения НАНУ, Александр Лысенко и Валерий Томазов из Института истории Украины НАНУ, Олег Цапко из Института всемирной истории НАНУ, декан Исторического факультета КНУ имени Тараса Шевченко Иван Патриляк.

Кроме того, что смена названия отдаляет наш монумент от волгоградской Родины-Матери и снижает уровень спекуляций на тему "сестер", поскольку в русском звучании наш монумент тоже был "Родина-Мать", это также бьет по российской пропаганде, которая не прекращала называть нашу скульптуру "русской женщиной", которую снятием советского герба якобы "изнасиловали".

"Украина-Мать" не будет "русской женщиной".

Александр Лысенко на заседании Совета так аргументировал свою поддержку: "Отказ от словосочетания "Родина мать" – это деконструкция части советского мифа и это логично. Любая фигура такого масштаба и такого символизма заслуживает собственного мифа. И нам не нужно бояться этого слова. Мы должны выстраивать новый исторический миф вокруг этой фигуры: и научно подтвержденный, и романтизированный, и ничего страшного в этом нет. Вокруг нас все делают именно так".

"Установка Трезубца на щит является надругательством над Трезубцем. Лучше оставить дыру"

Начну со слов скульптора Алексея Пергаменщика: "Мы меняем глаз дьявола, светящего на всю Украину, метку зверя, на давний символ Святого Владимира, рожденного именно здесь, на этих Печерских холмах более 1000 лет назад. Мы утверждаем давнюю Русь-Украину. Это не символ, который кто-то разработал в 1991 году. Это древний символ одного из самых мощных государств того времени". Трезубец будет несколько больше советского герба, он будет виден издалека, он будет не рифленым, а гладким и блестеть на солнце. Дыру оставлять нельзя физически ("да будет символом ран Украины от войны!"), потому что из-за пустоты щита внутри его банально сдует ветром. Трезубец на щите с мечом, направленный в сторону государства-агрессора, является символом защиты и уверенности. Поэтому идея сравнивать "Украину-Мать" с Орантой из Софии Киевской имеет право на жизнь, это часть нового мифа монумента.

Игорь Гирич рассказал: "Шестидесятник Юрий Шелех, а он работал в Запорожье на заводе, и они делали конструкты из этой стали, и везли с железнодорожной станции "Святошин", говорил: "А я очень его люблю, это такой прекрасный модерный памятник". Он как человек , просидевшей шесть лет в советской тюрьме, всегда положительно относился к нему и всегда гордился этим монументом. И это очень нормальная вещь".

И последнее: иностранные делегации, посещающие Музей и нынешние выставки "Украина. Распятие" с деоккупированных территорий Киевщины и Черниговщины, "Обереги с войны", "Дети", всегда просят руководство подойти поближе к монументу, который не только выше Статуи Свободы, но и входит в тройку самых высоких монументов в Европе.

Так же интересует "Родина-Мать", которая станет "Украиной-Матерью" (и.о. министра культуры Ростислав Карандеев подчеркнул, что поддерживает идею переименования), простых туристов из-за границы и из Украины. Они проносят деньги в Музей, который сейчас нуждается в реэкспозиции главной выставки под монументом. Не только в форме билетов и заказных экскурсий, но и меценатских взносов. Это реальные деньги, зарабатываемые культурой во время войны.