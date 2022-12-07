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Биатлонная сборная Украины получила новую форму на второй этап Кубка мира

Новина українською →
Хохфильцен, Среда 07 декабря 2022 09:53
Биатлонная сборная Украины получила новую форму на второй этап Кубка мира Фото: Дмитрий Пидручный в старом комплекте экипировки (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Федерация биатлона Украины представила новый вариант экипировки для национальной команды. В ней "сине-желтые" выступят в сезоне 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал организации.

Новая форма сборной Украины появилась уже после старта сезона. В штабе команды этот факт объяснили логистическими проблемами.

На первом этапе Кубка мира в Контиолахти украинцы выступили в прошлогодних комплектах. К примеру, Богдан Цимбал вышел на индивидуальную гонку в нейтральном комплекте в нетипичных красках – темно-серой форме. Как следствие, представители одной команды выглядели по-разному.

Новая экипировка выполнена в традиционных сине-желтых цветах. Также спортивные костюмы будут иметь "зимние" особенности – белые элементы в разных частях формы. В новых комплектах украинские биатлонисты стартуют в австрийском Хохфильцене 8 декабря.

Накануне тренерский штаб сборной обновил составы мужской и женской команд. Ряды коллектива пополнили вчерашние юниоры – Виталий Мандзин и Александра Меркушина. Для обоих грядущий этап в Австрии станет дебютным на самом высоком уровне.

Биатлонная сборная Украины получила новую форму на второй этап Кубка мира

Фото: Новая форма сборной Украины по биатлону (t.me/UkranianBiathlonFederation)

К слову, ранее Рейселанн-Ольсбу отказалась от возвращения к соревнованиям в этом году.

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