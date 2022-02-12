Біатлоніст Йоганнес Бьо став чемпіоном у спринті зимової Олімпіади-2022, дует українців у топ-15

Олімпійське "золото" в спринті на дистанції 10 км виборов норвежець Йоганнес Бьо. Скандинав припустився лише одного промаху на двох вогневих рубежах. У швидкості ж Бьо рівних не було.

Француз Кентен Фійон Майє теж із одним промахом на фініші програв чемпіону 25,5 секунд. Доповнив п'єдестал медалістів старший із братів Бьо – 33-річний Тар'єй.

У схожій манері провели гонку українці Дмитро Підручний та Артем Прима. Обидва "вибили" п'ять із п'яти на першому вогневому рубежі, а в стійці зробили по одному промаху. Обидва зуміли фінішувати в топ-15.

Натомість Антон Дудченко та Богдан Цимбал спринт занести собі в актив не можуть. Перший промахнувся на стрільбі двічі та посів 60-те місце. Другий тричі поцілив "у молоко".

Зрештою, Підручний, Прима та Дудченко зуміли кваліфікуватися до гонки переслідування. Вона відбудеться у неділю, 13 лютого. Початок – о 12:45.

Підсумки біатлонного спринту 10 км, чоловіки:

Йоганнес Бьо Кентен Фійон Майє (+25,5) Тар'єй Бьо (+38,9)

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13. Дмитро Підручний (+1:18,6)

15. Артем Прима (+1:19,4)

60. Антон Дудченко (+2:51,2)

66. Богдан Цимбал (+2:58,6)