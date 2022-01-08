Україна здобула першу медаль біатлонного сезону

У німецькому Оберхофі в рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону відбулася перша в сезоні одиночна змішана естафета. Україна фінішувала третьою.
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
За Україну бігли Артем Тищенко і Дарина Блашко.
Після першого етапу Україна була восьмою. Але Блашко чудово відпрацювала свій етап, ставши найкращою серед усіх учасниць, і переділи повторну естафету Тищенку на другій позиції.
Тищенко також непогано провів третій етап, зберігши позицію у топ-3.
Блашко позицію не втратила та фінішувала третьою. Це перша медаль українців у нинішньому біатлонному сезоні. Перемогу здобула Росія, іншими стали австрійці.
Нагадаємо, завтра п'ятий етап Кубка світу в Оберхофі завершиться чоловічою та жіночою гонками-переслідуваннями. Чоловіки стартують о 13:30, жінки - о 15:45.