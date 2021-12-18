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Біатлон. Українці не змогли потрапити в залікову зону гонки-переслідування в Ансі

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Ансі, Субота 18 грудня 2021 16:38
Біатлон. Українці не змогли потрапити в залікову зону гонки-переслідування в Ансі Фото: Артем Тищенко став кращим з українців (biathlon.com.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

У французькому Ансі відбулася чоловіча гонка-переслідування четвертого етапу біатлонного Кубка світу. Українці Артем Тищенко і Тарас Лесюк не змогли потрапити в залікову зону.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Українська чоловіча збірна на етапі в Ансі була представлена резервним складом. Попри це в переслідування змогли пробитися Лесюк і Тищенко. Вони стартували 46-м і 55-м відповідно. Тищенко зміг поліпшити свою позицію і з двома промахами фінішував 51-м. Лесюк провалив останні дві стрільби, де допустив 5 промахів, і став передостаннім 59-м.

Перемогу здобув місцевий біатлоніст Кентен Фійон Майє. Він продемонстрував ідеальну гонку з нулями в графі промахів і зміг піднятися на перше місце з четвертої стартової позиції. Друге місце зберіг росіянин Едуард Латипов, третій - норвежець Ветле Крістіансен.

1. Кантен Фійон Майє (0+0+0+0) 30:58,3

2. Едуард Латипов (0+1+1+0) +16,1

3. Ветле-Сьястад Крістіансен (0+0+0+0) +16,2

...

51. Артем Тищенко (0+0+1+1) +4:43,4

59. Тарас Лесюк (0+0+3+2) +6:52,5

Завтра відбудеться заключна чоловіча гонка цього календарного гонка-мас-старт. Але вона пройде без українців. А ось в жіночому мас-старті виступлять відразу дві українки-Олена Білосюк і Дарина Блашко.

Жіночий мас-старт розпочнеться о 13:45, чоловічий - о 15: 45.

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