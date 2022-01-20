Біатлон. Українці провалили індивідуальну гонку в Антхольці: всі результати

В індивідуальній гонці не стартував лідер української збірної Дмитро Підручний, якому тренери надали відпочинок для кращої підготовки до естафети. Натомість п'ять інших українських біатлоністів змагалися за очкову зону, проте жодному не вдалося в неї потрапити.

Найкраще провів гонку Антон Дудченко, який допустив чотири промахи на стрільбі та зайняв 47-е місце. Інші українські біатлоністи також не впорались зі стрільбою та фінішували ще нижче: Артем Тищенко (55), Богдан Цимбал (62), Артем Прима (64), Тарас Лесюк (91).

Перемогу здобув росіянин Антон Бабіков, єдиний біатлоніст який пройшов гонку без промахів. Друге місце посів норвежець Тар’єй Бьо, третім став росіянин Саїд Халілі.

В загальному заліку продовжує лідирувати француз Кантен Фійон-Майє. Найкращий з українців Дмитро Підручний розташовується на 32-й позиції.

Завтра о 15:15 відбудеться жіноча індивідуальна гонка.

Індивідуальна гонка. Чоловіки

1. Антон Бабіков (Росія) (0+0+0+0) 49:46,8

2. Тар'єй Бе (Норвегія) (0+0+0+2) +9,7

3. Саїд Халілі (Росія) (0+0+1+0) +48,5

...

47. Антон Дудченко (Україна) (1+0+3+0) +5:57,5

55. Артем Тищенко (Україна) (0+2+0+1) +6:24,3

62. Богдан Цимбал (Україна) (1+2+2+0) +7:05,8

64. Артем Пріма (Україна) (1+0+4+1) +7:08,8

91. Тарас Лесюк (Україна) (2+2+2+1) +9:59,7