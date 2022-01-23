Біатлон. Джима фінішує за межами топ-20 мас-старту: всі результати

Останнью гонкою перед Олімпійськими іграми, став жіночий мас-старт. Україну в гонці представляла Юлія Джима. Нажаль Юлія не впоралась зі стрільбою і допустила на чотирьох вогневих рубежих, цілих п’ять промахів. Крім промаху Джима продемонструвала лише 20-у швидкість, і як підсумок 28-е місце на фініші.

За перемогу розгорнулася цікава боротьба. На останнє коло лідером вийшла Анаїс Шевальє-Буше та за її спиною перебували Доротея Вірер та Дінара Алімбекова. Проте француженка не витримала темпу переслудавальниць і фінішувала третьою. Перемогла господарка траси Доротея Вірер, яка випередила білоруску Алімбекову на 3,7 секунди.

В загальному заліку продовжує лідирувати Марте Олсбю Ройселанд з Норвегії, найкраща з українок Юлія Джима - 32-а.

Мас-старт. Жінки

1. Доротея Вірер (Італія) (1+1+0+0) 35:58,7

2. Дінара Алімбекова (Білорусь) (0+0+1+0) +3,7

3. Анаїс Шевальє-Буше (Франція) (1+0+0+0) +11,6

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28. Юлія Джима (Україна) (1+1+1+2) +3:17,0