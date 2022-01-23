Біатлон. Джима фінішує за межами топ-20 мас-старту: всі результати

В італійському Антхольці пройшла заключна гонка 7-го етапу Кубка світу. Жінки пробігли гонку з масовим стартом. Юлія Джима фінішувала на 28-й позиції.
Детальніше про гонку – в матеріалі РБК-Україна
Останнью гонкою перед Олімпійськими іграми, став жіночий мас-старт. Україну в гонці представляла Юлія Джима. Нажаль Юлія не впоралась зі стрільбою і допустила на чотирьох вогневих рубежих, цілих п’ять промахів. Крім промаху Джима продемонструвала лише 20-у швидкість, і як підсумок 28-е місце на фініші.
За перемогу розгорнулася цікава боротьба. На останнє коло лідером вийшла Анаїс Шевальє-Буше та за її спиною перебували Доротея Вірер та Дінара Алімбекова. Проте француженка не витримала темпу переслудавальниць і фінішувала третьою. Перемогла господарка траси Доротея Вірер, яка випередила білоруску Алімбекову на 3,7 секунди.
В загальному заліку продовжує лідирувати Марте Олсбю Ройселанд з Норвегії, найкраща з українок Юлія Джима - 32-а.
Мас-старт. Жінки
1. Доротея Вірер (Італія) (1+1+0+0) 35:58,7
2. Дінара Алімбекова (Білорусь) (0+0+1+0) +3,7
3. Анаїс Шевальє-Буше (Франція) (1+0+0+0) +11,6
...
28. Юлія Джима (Україна) (1+1+1+2) +3:17,0
Нагадаємо, сьогодні відбулась чоловіча естафета, перемогла команда Норвегії, збірна України посіла шосте місце.