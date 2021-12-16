Біатлон. Білосюк потрапила в топ-20 останнього спринту в році на Кубка світу в Ансі

Білосюк показала відмінну стрілянину, завершивши обидва вогневі рубежі з нулями. У підсумку вона поступилася трохи більше хвилини норвежці Марті Олсбю Ройселанд, яка також завершила гонку без промахів. Друге місце посіла француженка Анаіс Бескон, третя - шведка Ельвіра Еберг.

Також до топ-60 потрапили ще три українки, які стартують у гонці-переслідуванні: Дар'я Блашко, Юлія Джима та Ірина Петренко. А ось Ольга Абрамова фінішувала лише з 94-м результатом.

Результати гонки:

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0) 20:22,0

2. Анаіс Бескон (0+0) +15,4

3. Ельвіра Карін Еберг (2+0) +16,1

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18. Олена Білосюк (0+0) +1:03,4

29. Дар'я Блашко (1+0) +1:10,9

40. Юлія Джима (0+2) +1:24,2

58. Ірина Петренко (0+0) +1:53,3

94. Ольга Абрамова (3+1) +3: 35,2

У заліку Кубка світу Білосюк заробила 23 бали, Блашко - 12, Джима - 1. У загальному заліку лідирує Ройселанд з 336 балами. Кращою серед українок є Джима - 26 місце і 95 балів. У Білосюк 30 місце і 85 очок.

Завтра, 17 грудня, відбудеться чоловіча спринтерська гонка. Старт в 15:00 по Києву. Жіноче переслідування стартує в суботу, 18 грудня, о 14:00.