БФ “Майбутнє – дітям” разом з НОК України в Київській області долучився до проведення Кубка Гостомеля з тхеквондо

31 липня у місті Гостомель відбувся Кубок з тхеквондо ВТ "Незламна мрія" серед юних спортсменів Київської області. Захід був організований відділенням Національного Олімпійського комітету в Київській області при підтримці Благодійного Фонду “Майбутнє – дітям”.

До змагань долучилося майже 100 учасників. За їх підсумками були проведені нагородження за ваговими категоріями, де спортсмени були нагородженні медалями та грамотами відповідних ступенів, а також подарунками від НОК України.

“Це черговий крок нашої системної роботи у розвитку та підтримці спортивного руху України. Навіть в таких тяжких умовах необхідно стимулювати прагнення дітей займатися спортом, змагатися на спортивних майданчиках та перемагати. Ми маємо підтримувати нові покоління спортсменів, особливо зараз”, – зазначив меценат та підприємець Анатолій Бойко.

До заходу також доєдналися видатні Українські спортсмени та олімпійці, зокрема заслужений майстер спорту України, срібний призер Олімпійських ігор в Лондоні 2012 Валерій Андрійцев, а також волонтери та представники місцевої військової адміністрації.

Змагання відбулися у дружній атмосфері та з дотриманням усіх безпекових норм. Зокрема, під час повітряної тривоги діти та гості заходу організовано спустилися у бомбосховище, розташоване неподалік.

Нагадаємо, що 26 липня Національний олімпійський комітет України за підтримки українського Благодійного Фонду “Майбутнє – дітям” та мецената Анатолія Бойко організували міжнародний проєкт “Олімпійські мрії 2022” з товариським турніром з дзюдо серед спортсменів з України, Греції та Кіпру. Урочисте відкриття турніру з дзюдо “Олімпійські мрії 2022” відбулося в місті Лутракі (Греція) в Молодіжному спортивно-тренувальному центрі Sport Camp.

Для довідки:

Благодійний фонд “Майбутнє – дітям” до війни опікувався дітьми, які потребували допомоги із сімейних причин, в інтернаті при Нижньобистрівській Гімназії. Починаючи з 2021 року, працівники Фонду та Гімназії надали допомоги близько 500 дітям та дорослим. Проте із початком війни на території Гімназії був створений прихисток для внутрішньо переміщених осіб, які втратили домівки. Команда Благодійного фонду “Майбутнє – дітям” – це команда активістів, що започаткувала та реалізує проєкт громадської організації “Розвиток IT освіти”, який підтримує молодих ІТ-спеціалістів та розвиток ІТ-сектору в Україні.

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