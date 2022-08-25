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Дітям-спортсменам з постраждалих регіонів України влаштували святкування Дня Незалежності

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Четвер 25 серпня 2022 17:14

За підтримки БФ “Майбутнє – дітям”, Посольства України в Греції, Греко-української палати та мерії Афін у літньому таборі Афінській мерії відбулося святкування Дня Незалежності України. Захід був влаштований для молодих українських спортсменів з постраждалих регіонів країни, які наразі перебувають у Греції та тренуються у рамках міжнародного проєкту Olympic Dreams 2022.

Дітям-спортсменам з постраждалих регіонів України влаштували святкування Дня Незалежності

“День Незалежності – одне з головних свят нашої країни. Цьогоріч воно набуло особливого сенсу, адже сьогодні українці виборюють свою незалежність у війні. Але при цьому важливо й не забувати заради чого ми боремось. Майбутнє нашої країни - це діти, і сьогодні необхідно робити все, аби не просто забезпечити їм захист та безпеку, а й надати можливості для їхнього розвитку. Створити умови для того, щоб вони могли жити нормальним життям, як мільйони їхніх однолітків по всьому світові. Саме тому такі проєкти, як Olympic Dreams 2022, є необхідними та своєчасними”, – зазначив Посол України у Греції Сергій Шутенко.

До святкування долучилася також й мерія Афін, яка запросила українських молодих спортсменів до свого міста, де вони в спеціалізованому спортивному таборі отримали можливість додатково тренуватися ще 2 тижні та готуватися до майбутніх європейських турнірів та чемпіонатів. На дітей чекали святкування, частування та подарунок від віце-мера Афін – екскурсія до Акрополя.

Дітям-спортсменам з постраждалих регіонів України влаштували святкування Дня Незалежності

На фото (зліва направо): віце-мер Афін Нікос Вафіадіс, директор Табору Афінської мерії Саввас Кітідіс, координатор Благодійного Фонду “Майбутнє - дітям” Олександра Новікова, заслужений тренер України Карен Балаян, консул Анна Тіщенко, Посол України в Греції Сергій Шутенко та Генеральний секретар Греко-української палати Герасімос-Ніколаос Бугас

“Ми дуже вдячні й посольству України в Греції, й мерії міста Афіни за те, що підтримали наш проєкт Olympic Dreams 2022 та так дієво долучилися до допомоги. Діти, які продовжать своє тренування у Греції – це майбутні чемпіони, які будуть захищати честь нашої країни на спортивних майданчиках по всьому світу», – зазначив меценат БФ «Майбутнє – дітям» Анатолій Бойко.

Нагадаємо, що за підтримки НОК України, українського Благодійного Фонду “Майбутнє – дітям” та мецената Анатолія Бойко понад 100 юних спортсменів з Ірпеня, Бучі, Гостомеля та інших постраждалих регіонів України під керівництвом тренерів Карена Балаяна, Олександри Старкової та Євгенії Щербак проводять це літо у системних тренуваннях у безпечній та сонячній Греції.

Дітям-спортсменам з постраждалих регіонів України влаштували святкування Дня Незалежності26 липня НОК України та Фондом було організовано міжнародний проєкт Olympic Dreams 2022 з товариським турніром з дзюдо серед спортсменів з України, Греції та Кіпру в місті Лутракі (Греція) в Молодіжному спортивно-тренувальному центрі Sport Camp.

Для довідки:

Благодійний фонд “Майбутнє – дітям” до війни опікувався дітьми, які потребували допомоги із сімейних причин. Проте із початком війни на території Гімназії був створений прихисток для внутрішньо переміщених осіб, які втратили домівки. Починаючи з 2021 року, працівники Фонду та Гімназії надали допомоги понад 500 дітям та дорослим, що перебували у спальному корпусі Нижньобистрівській Гімназії. Команда Благодійного фонду “Майбутнє – дітям” – це команда активістів, що започаткувала та реалізує проєкт громадської організації “Розвиток IT освіти”, який підтримує молодих ІТ-спеціалістів та розвиток ІТ-сектору в Україні.

Інформація та реквізити:

Email: uachildrenfund@gmail.com

Сайт: https://maydit.com.ua

Facebook: https://www.facebook.com/futuretochildren

Instagram: https://www.instagram.com/future2children

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