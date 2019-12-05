Беззахисний Лас-Вегас Олександра Третьякова

Фото: Олександр Третьяков (tretiakov.org.jpg)

В лотерейній імперії Олександра Третьякова настали смутні часи. Відхід минулої влади і гучне фіаско самого Третьякова на мажоритарному окрузі сильно погіршили становище його компанії УНЛ. До його ігрової монополії поступово підбираються нинішні соратники чинного президента.

Лас-Вегас, якого немає

Після подій на Майдані Олександру Третьякову вдалося вибудувати на гральному ринку монополію, яка за кілька років з аутсайдера стала найбільшим оператором ринку. Успіх компанії обумовлений близькістю Третьякова до тодішньої влади. Результатом стала повна монополізація ринку, яка втратила надійну опору після зміни влади.

Почалося все ще в 2015 році. Тоді в Українській національній лотереї розгорівся корпоративний конфлікт. Акціонери в особі кіпріотів і угорців у складі компанії почали тягати ковдру кожен на себе. Спочатку в листопаді 2015 року угорська компанія UNL Holding на чолі з Пітером Шетті відновила свої корпоративні права за рішенням одного з райсудів рівненської області. А потім інша сторона, яка діяла під прикриттям кіпріотів Pirsum Services, зробила те ж саме тільки вже в Окружному адміністративному суді міста Києва.

До грудня розборки між тодішніми акціонерами дійшли до взаємних звинувачень у рейдерському захопленні компанії. Загострення пристрастей досягло апогею, коли спецназ СБУ та слідчі ГПУ зайшли в офіс Української національної лотереї в пошуках підпільного обмінного пункту. Тут-то на сцені і з'являється Олександр Третьяков. Один з представників СБУ, знімаючи на камеру те, що відбувається, голосно вимовляє ім'я тодішнього нардепа і пропускає за оточення.

Вже в 2016 році новим власником Української національної лотереї стає кіпрська компанія Efamiando Holdings. У виписці з реєстру вказується, що вона записана на Dadlaw Nominees і Dadlaw Secretarial. Номіналом в цій компанії є велотренер з Тернополя.

Ці ж дві секретарські компанії на Кіпрі засвітилися пізніше при реєстрації телеканалу "Прямий". Права власності на нього були оформлені на кіпрську Parlimo Trading Limited. Часткою в ній через посередника володіла та ж Dadlaw Nominees.

Санкційна монополія

Гегемонії на ринку УНЛ досягла класичним українським способом – через монополію. Її компанія отримала завдяки введенню санкцій щодо російських компаній. За щасливим збігом обставин – обидва конкурента УНЛ мали у своєму складі російських акціонерів.

Компанія "Патріот" була створена в 1997 році. 100% статутного капіталу належать Cehriba Investments Limited. Ця компанія входила в інвестиційний холдинг Finstar російського мільярдера Олега Бойка, який не приховував, що допомагає російській армії.

Друга команія М.С.Л. формально належить кіпрському офшору Evolot limited. Його кінцевими бенефіціарами вказані Тарас Ложенко, Олена Полосенко, Ярослав Кухар. Ложенко вважається лобістом всього ринку ще з кінця 90-х років. Українські ЗМІ повідомляли, що більшість акціонерів компанії пов'язані з Альфа груп і з одним із її засновників Андрієм Косогоровим.

Все це стало прекрасною підставою для застосування санкцій до цих компаній. У 2015 році РНБОУ включив дві компанії в санкційні списки за причетність до російського бізнесу і фінансування тероризму.

Обидві компанії намагалися оскаржити дане рішення. Патріот тепер нібито належить колишньому керівнику Ощадбанку Олександру Морозову, а М.С.Л. навіть зверталася до СБУ з проханням про проведення розслідування та виявлення зв'язків. Але санкції були продовжені в 2016 і 2017 роках.

Процес монополізації ринку був запущений навіть через Мінфін. Відомство готувало нові ліцензійні умови для лотерейного ринку. У них містилося два пункти, які б тільки зацементували монополію УНЛ. Вимога до компанії мати 10-річний досвід роботи ринку, відсутність у списку санкцій.

Звинувачення в монополізації в Мінфіні спростовують, оскільки дані вимоги не поширюються на держбанки, які формально могли б придбати ліцензії. Не зміг розібратися з цією проблемою і АМКУ.

Опціон на монополію

Олександр Третьяков одного разу навіть зізнався на камери, що володіє опціоном на викуп частки в УНЛ. Як він тоді заявив, що він має намір скористатися своїм правом після того, як перестане бути у владі. Не виключено, що він скористався своїм правом.

Президентські і парламентські вибори закінчилися для УНЛ невтішно. Спочатку передвиборну гонку програла минула влада. А потім вибори в київському мажоритарному окрузі провалив і Олександр Третьяков. Причому програвши ресторатору Тищенку, який йшов під прапорами "Слуги народу".

Тоді ж вилетів з влади і компаньйон Третьякова Гліб Загорій, який вирішив прикритися заявою про те, що збирається зайнятися бізнесом і розвитком компанії "Дарниця".

Між тим стільці в УНЛ почали переставляти ще задовго до першого туру президентських виборів. У лютому 2019 року кіпрську компанію Efamiando Holdings, якою нібито керував Роман Зеньо з Тернополя, замінили на компанію з Гонконгу - Hong Kong Rui Bo. Її номінальним директором, є Майкл Фогго.

Він також фігурує як власник іншої компанії "Тірей Лімітед", яка є засновником "Софтлайн груп Україна". У 2017 році відносно даної компанії були введені економічні санкції.

Крім того, "Софтлайн груп Україна" фігурує у кримінальному провадженні про зловживання службовим становищем посадовими особами НБУ. Компанія виступила постачальником програмного забезпечення та обладнання. Правда, в процесі постачання, завдяки ланцюжку посередників вартість контракту зросла для НБУ майже на 6 млн грн. Це більш ніж чверть від вартості контрактва, що та зацікавила прокуратуру міста Києва.

Сама ж УНЛ після президенських виборів у травні поточного року переїхала в офіси, що належать компанії АТЕК-95. Дана компанія примітна тим, що виплачувала зарплату дружині Олександра Третьякова, а він сам раніше був її офіційним співвласником і директором.

Зелений період Третьякова

Влітку цього року стало відомо, що УНЛ припинила співпрацю з мережею "Космолот". У самій компанії повідомили, що почали співпрацю з М.С.Л. Ряд джерел на ринку підтвердили, що це один з перших кроків до переділу на ринку, який оцінюється в мільярд доларів в рік. Кінцевою метою є вивести в лідери ринку М.С.Л.

Ця компанія примітна в першу чергу тим, що раніше в числі власників акцій фігурував Данило Гетьманцев, нинішній радник Зеленського з податкової політики. Він відкрито зізнавався, що причетний до цього бізнесу.

"Мої погляди на гральний бізнес сформувалися від особи одного з гравців ринку. Власне, тому в Зе-команді я утримуюся від участі в роботі над законопроектом про гральний бізнес. У мене залишається певний конфлікт інтересів, який я не приховую", - повідомив Гетманцев.

У той же час він зазначив, що у нього є розуміння, як повинен працювати цей ринок: він повинен ділитися на два сектори – масовий та казино, де ігри проводяться в межах одного приміщення. Масові ігри, на його думку, повинні бути обмежені за кількістю операторів.

Правда, зараз Гетьманцева вже немає в складі кінцевих бенефіціарів. Але там залишилася Олена Полосенко. Вона є співвласником МСЛ і одночасно юридичної фірми Гетманцева Jurimex, а так само фігурує як співвласник низки компаній з приставками "лот" і "лото".

Очевидно, що з відходом "Космолота" в житті Олександра Третьякова і його компаньйонів почався новий період. Але не можна виключати, що вони намагалися, або вже змогли домовитися з новою владою.

По компанії УНЛ в цьому році до реєстру зміни вносилися вже двічі у лютому та листопаді. Причому в обох випадках кінцевим бенефіціаром УНЛ залишалася компанія Hong Kong Rui Bo. Тому не можна виключати, що склад реальних бенефіціарів в цьому проміжку змінився. І в гонконгській компанії, окрім одіозного Фогго, з'явився новий повірений громадянин.