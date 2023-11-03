RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Безработица и дефицит продуктов. Уровень бедности в оккупации стремительно растет, - ЦНС

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На временно оккупированных территориях Украины стремительно растет уровень бедности и нарастает социально-экономический кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В регионе наблюдается социальное напряжение и фиксируется значительное уменьшение количества жителей, особенно в маленьких городках и селах оккупированных регионов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупационные "администрации" никоим образом не решает проблемы местных жителей, а лишь провоцирует их.

Причины роста бедности

В ЦНС объяснили, что рост бедности на оккупированных территориях обусловлен прежде всего отсутствием логистической составляющей, что делает невозможным поставки продуктов питания в местные магазины. 

Вторым моментом является безработица, и блокирование переводов из Украины. Также не налажена система поставок медикаментов, что создает дополнительную нагрузку собственно на пожилых людей.

Жизнь в оккупации

Ранее сообщалось, что россияне на оккупированной территории Украины не выдают людям лекарства, а просто отправляют их умирать домой.

Также россияне отвезли на оккупированные территории Украины группу так называемых "психологов". Они выманивают важную информацию у местного населения.

Оккупанты на захваченных территориях Украины заставляют так называемых "чиновников" вступать в ряды прокремлевской политической партии "Единая Россия".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛуганскДонецкая областьХерсонская областьЗапорожская областьВойна в Украине