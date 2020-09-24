Безробіття в Україні під час карантину зросло до 10%

Кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в II кварталі 2020 року склало 15,7 млн осіб, а у віці 15-70 років - 15,6 млн осіб. Кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років склала по 1,7 млн осіб.

Про це свідчать результати обстеження робочої сили Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 49,0%, а серед населення у віці 15-70 років - 55,2%.

При цьому рівень безробіття серед робочої сили у віці 15 років і старше становить 9,8% (у першому кварталі - 8,5%), а серед осіб у віці 15-70 років - 9,9% (у першому кварталі - 8,6%).

Нагадаємо, за даними Держстату, в I кварталі 2020 року кількість безробітних становила 1,5 млн осіб. Кількість працюючих - 16,6 млн осіб

Зазначимо, що Національний банк погіршив прогноз безробіття в Україні у 2020 році за методологією Міжнародної організації праці до 10%.