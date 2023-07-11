Беспрецедентно и абсурдно. Зеленский раскритиковал НАТО за кулуарные переговоры по Украине

"Мы ценим наших союзников. Мы ценим нашу общую безопасность. И мы всегда ценим открытый разговор. Украина будет представлена в Вильнюсе, на саммите НАТО. Потому что это уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения. Сейчас, на пути к Вильнюсу, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины", - написал Зеленский.

В свою очередь президент подчеркнул, что эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины.

"Беспрецедентно и абсурдно - когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины…" - акцентировал Зеленский.

По словам главы государства, это похоже, что у союзников нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса.

"А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО - в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность - это слабость. И я откровенно буду обсуждать это на саммите", - подытожил Зеленский.

Саммит НАТО в Вильнюсе. Чего ждет Украина и что обещают в Альянсе

Напомним, что уже сегодня в Вильнюсе стартовал двухдневный саммит НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Украина получит от союзников "сильное сообщение" по итогам встречи.

Однако уже впоследствии пессимистические заявления начали раздаваться из уст некоторых представителей стран-членов НАТО. В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил сегодня, что в предложенном заключительном заявлении саммита НАТО в Вильнюсе якобы нет конкретного графика вступления Украины в Альянс.

Хотя итоги делать еще рано, поскольку итоговое коммюнике, которое должны согласовать в НАТО, еще не было опубликовано.

Но напомним, что Украина ожидает от союзников четкого политического приглашения в НАТО, рассчитывая, что получит место в Альянсе после завершения войны с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.