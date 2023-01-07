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Беспрецедентная финансовая поддержка: НБУ назвал сумму помощи Украине за 2022 год

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Украина, Суббота 07 января 2023 09:14
Беспрецедентная финансовая поддержка: НБУ назвал сумму помощи Украине за 2022 год Фото: Украина получила 32,1 млрд долларов помощи  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина в 2022 году получила беспрецедентную мировую финансовую поддержку - согласно балансовым данным около 32,1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Самая большая финансовая помощь поступила от Соединенных Штатов Америки - 12 млрд долларов, Европейского Союза - 8 млрд долларов, МВФ - 2,7 млрд долларов, Канады - 1,9 млрд долларов, Германии - 1,6 млрд долларов.

Кроме того, в 2022 году страна получила около 3,1 млрд долларов благодаря размещению валютных ОВГЗ.

"Это вместе с международной помощью позволило компенсировать значительную часть чистых интервенций НБУ по продаже валюты (25 млрд долларов) и выплатам страны за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте (9,1 млрд долларов)", - отметили в НБУ

По данным НБУ, международная помощь поступала как в виде грантов, так и кредитов, более ритмично во втором полугодии. Весомым источником доходов в 2022 году стали грантовые средства (480,6 млрд гривен). Именно благодаря грантам доходы общего фонда госбюджета по итогам 2022 года выросли на 37% до 1491,1 млрд гривен.

Объем выкупа ОВГЗ со стороны НБУ (фактическая "печать" денег) составил 400 млрд гривен и со второй половины года производился в объеме в 30 млрд гривен в месяц.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что обменный курс гривны к доллару и другим валютам в 2023 году будет стабильным, если правительству удастся привлечь в госбюджет 38 млрд долларов для покрытия дефицита.

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