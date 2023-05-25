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Беспилотники и боеприпасы. Литва анонсировала новый пакет помощи Украине

Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Литвы анонсировано новый пакет военной помощи для Вооруженных сил Украины. Среди прочего, ожидаются поставки беспилотников и боеприпасов.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на заседании "Рамштайн", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

По его словам, военная помощь Литвы Украине скоро достигнет 465 миллионов евро.

"Наша поддержка Украины - это инвестиции в нашу собственную устойчивость, сдерживание и оборону. Только победа Украины поможет восстановить мир и стабильность в евроатлантическом пространстве", - заявил министр, подчеркнув, что Литва будет последовательно поддерживать Украину до победы.

Анушаускас заявил, что новый пакет боевой поддержки Украины со стороны Литвы будет включать в себя беспилотники, боеприпасы, сухие продовольственные пайки и другую поддержку.

Министр также подчеркнул важность обучения украинских войск, отметив, что Литва значительно увеличила объем обучения и количество назначенных для него инструкторов.

Помимо обучения, военная помощь Литвы в этом году включает передачу военного оборудования и техники, лечение и реабилитацию военнослужащих, а также взносы в международные фонды.

Саммит "Рамштайн"

"Рамштайн" - заседание Контактной группы по обороне Украины, в котором принимают участие министры обороны стран-союзников и партнеров Киева. На саммите министры обсуждают предоставление помощи Украине для борьбы с российской агрессией.

В фокусе внимания были усиление ПВО, обеспечение военных боеприпасами, а также передача истребителей F-16 и обучение пилотов.

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