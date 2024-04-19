Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил

В январе этого года министр цифровой трансформации Михаил Федоров предложил украинцам присоединяться к проекту "Народный дрон" – инженерному курсу, обучающему, как собрать дома 7-дюймовый FPV-дрон.

Кто угодно может пройти короткий курс и собрать дома простой дрон из десятка деталей, а после прохождения специальных тестирований его отправят военным.

Буквально через несколько месяцев после старта инициативы волонтеры передали Вооруженным Силам уже сотни смертоносных птичек, сделанных руками украинцев – школьников, студентов, предпринимателей и просто тех, кто хочет приблизить победу Украины в войне.

РБК-Украина пообщалась с Владимиром Желизко – львовянином, начавшим собирать дроны дома несколько месяцев назад. Он рассказал, как все происходит на практике и почему создать FPV дома – это по силам буквально всем.

Далее – прямая речь собеседника.

Возраст и профессия не важны. Кто может собирать дроны

FPV-дроны – это обычные скоростные квадракоптеры, которые военные превращают в дроны-камикадзе, устанавливая на них боевую часть или устройство, сбрасывающее боеприпасы.

В войне, которую ведет Россия против Украины, они фактически изменили представление о характере ведения боевых действий. Недорогие "птички", которые по сути складываются как конструктор, позволяют нам "перекрыть" дефицит привычного дорогостоящего вооружения. Они позволяют нашим воинам выполнять боевые задания максимально эффективно, учитывая обстоятельства, в которых мы находимся.

Пройдя определенный путь, я убедился, что собирать дроны могут абсолютно все: студенты, мамы, пенсионеры, менеджеры, бизнес-девелоперы. Возраст – тем более не помеха. Недавно видел историю о 12-летнем парне из Харькова: он рассказывал, как легко собирает дроны дома после уроков в школе.

Фото: Владимир Желизко собирает дроны и отправляет их военным (Getty Images)

Раньше подобного опыта у меня не было вовсе. Я работаю грантовым менеджером и у меня финансово-экономическое, а не техническое образование. Соответственно, я никогда не держал паяльника в руках. Конечно, поэтому сначала переживал, все ли получится. Но когда сам собрал первый дрон и увидел, как он успешно прошел все тестирование и облет в руках опытных специалистов, меня это мотивировало и захватило. Теперь собираю все больше дронов, а протестированные FPV уже выполняют задания на фронте.

С чего начать

Стартовать стоит с поиска базовой информации, из чего состоят FPV-дроны и как их собирать. Чтобы не потеряться в информации, прежде всего поищите инициативы, которые дают базовые данные и инструкции. Инициативы нужны и для того, чтобы потом собранные вами дроны протестовали на практике. Таких проектов в Украине несколько и их становится все больше. К примеру, есть проект "Народный FPV" от Victory Drones – инженерный курс, который научит, как дома собрать 7-дюймовый FPV-дрон.

Я присоединился к инициативе Social Drone. Там предоставляются понятные и подробные инструкции по всему, начиная от того, где и как покупать детали для дронов и заканчивая процессом их сборки.

В любое время специалистам можно задать разные, в том числе технические вопросы. В этом сообществе уже пять тысяч человек, их количество постоянно растет. Специалисты всегда на связи могут консультировать практически 24/7. У них подробно выписаны инструкции буквально для каждого шага.

Через несколько недель я заказал первые детали для дрона. Искал на китайских сайтах и параллельно по видеоинструкциям учился паять. Так в конце февраля – начале марта я собрал свой первый дрон. Это было только начало.

Фото: Детали для сбора дронов вручную можно заказать в интернете (из личного архива)

Сбор средств на детали

Деньги на дрон нужно где-то взять: выделить свои, попросить у знакомых и так далее. К сборам средств украинцам не привыкать: каждый день это делают тысячи людей по всей стране. Плюс в том, что детали для FPV стоят относительно недорого, и микросборы можно открывать и закрывать довольно быстро.

Когда вы посмотрели видео или прошли курс, можно копить деньги. Или объявить сбор раньше, чтобы иметь время. Это легче, чем собирать на готовый дрон, потому что сумма на детали обычно небольшая: примерно 10 тысяч гривен нужно на детали. Готовый дрон стоит от 15 до 21 тысячи гривен. Собрать 10 тысяч несложно, даже тем, кто раньше не имел опыта активного ведения соцсетей.

Еще один плюс в том, что, собирая дроны собственноручно, я могу снизить стоимость отдельных деталей, покупая их на распродажах. Для меня это означает, что я могу собрать больше дронов для наших Вооруженных Сил. Сейчас, например, я собираю два дрона за свой счет и еще на два дрона организую сбор среди знакомых, друзей и коллег.

Также для старта нужно купить простой технический набор для пайки. Это паяльник, жало к паяльнику, припой и фолюс, пинцет, бокорезы и тонкогубцы. Базовый набор для начала обойдется в тысячу гривен.

Фото: Важно научиться правильно паять (из личного архива)

Как собрать дрон в домашних условиях

Есть разные типы дронов, которые можно без особого труда собирать дома. Стандартный FPV-дрон состоит из девяти базовых компонентов: рама, четыре мотора, камера, видеопередатчик, антенна видеопередатчика, радиоприемник, антенна радиоприемника, регулятор оборотов и полетный контроллер (стек), пропеллеры. Фактически это конструктор из разных частей, которые нужно правильно сложить вместе. Наиболее популярные – семидюймовые. Они невелики и могут нести нагрузку от 1 до 1,5 кг полезной нагрузки. Есть и больше по размеру.

Сбор дронов можно для удобства поделить на несколько этапов. Хотя бы потому, что не все детали из Ali Express или TaoBao могут прийти вам по почте одновременно. Скажем, первой пришла плата, дальше – рама и все остальное. Если вы все получили одновременно, все можно собрать быстро. Не забывайте: на все этапы есть подробные видеоинструции.

Доставка деталей с момента заказа занимает от 2 до 4 недель. Быстрее всего, когда я получил детали из AliExpress – это 10 дней, дольше всего – 30. Во время войны процесс длится дольше: сейчас из Китая все доставляют сначала в хабы в Литве, Эстонии и уже потом – автомобилями или поездами в Украину. Посылки задерживались и когда наши польские соседи активно блокировали границу, но сейчас вижу, что Укрпочта и Новая почта достаточно быстро адаптировалась и снова доставляют все оперативно.

Первый дрон я собрал где-то за четыре дня. Не занимался этим с утра до вечера: только по вечерам по пару часов после работы, шел в спокойном темпе. "Набив руку", со следующими партиями получалось уже быстрее. Наиболее сложно мне было понять, как правильно паять, какая должна быть при этом температура и т.д. Но я довольно просто прошел и этот этап.

Фото: Перед отправкой дронов военным все FPV обязательно проходят тестирование (Getty Images)

Следующий шаг – отдать на проверку

Перед отправкой военным важно проверять все дроны. Обычно это делают участники инициативы, к которой вы присоединились. Ведь непроверенный дрон может быть опасен. Я отдаю их на проверку волонтерам из Social Drone. Специалисты смотрят, все ли правильно собрано, все ли прошито. Если есть нюансы, их исправляют прямо на месте. Важно, что их также облетают. Это нужно для того, чтобы военным наконец передали качественный и готовый для использования аппарат.

Дальше есть две опции: оставить дроны на баланс сообщества и тогда их отправляют большими партиями по запросу военных, то есть в разные бригады, или сразу указать адрес подразделения, которому вы хотите их передать. Это делается во избежание спекуляций и злоупотреблений, чтобы человек их потом не перепродавал.

Как патроны, только лучше. Почему ВСУ нужны FPV-птички

FPV не дают врагу спокойно чувствовать себя, не дают заходить на наши позиции. Дроны выполняют несколько задач, начиная с простой – подняться и посмотреть, где находятся оккупанты.

Стандартные семидюймовые дроны часто использует пехота. К примеру, когда идут штурмовые действия против военной техники. Полезная нагрузка снаряда – до 1,5 кг. Подбить военную тяжелую технику типа танка дроном за 250 долларов – это однозначно "выгодно".

Однако такие дроны – это расходный материал. Это как патроны, только лучше. Потому что с дроном к месту размещения врага не нужно приближаться физически, и есть шанс сохранить жизнь военных. Не забываем и о РЭБ, который их постоянно глушит. Но использовать дроны – это все равно лучше, чем потратить снаряд от артиллерии.

Фото: ВСУ на фронте используют FPV-дроны на постоянной основе, и потребность в них огромна (Getty Images)

Дроны Вооруженным Силам нужны постоянно. Поэтому если вы решили с этим помочь и заняться сбором дрона – завтра или послезавтра – в любом случае это будет своевременно и очень ценно.

Если вы видите в себе силы возможности, я бы рекомендовал взяться за изготовление FPV дома. Если сомневаетесь, всегда можно проконсультироваться с людьми, уже имеющими такой опыт. Это также дает ощущение того, что вы занимаетесь нужным делом и не сидите, сложа руки. Также вы постепенно обрастете интересными знакомствами и объедините круг классных интересных людей. Особенно если захотите поделиться своим опытом с другими.

Сейчас задача всех нас как украинцев сделать так, чтобы дроны широко использовались по всей линии фронта.