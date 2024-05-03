Непрерывный образовательный процесс в условиях войны: какие укрытия строят в современных украинских школах сети А+?

Оборудованные укрытия - это не "рекомендация", а обязательное условие для очного обучения. Сейчас уже очевидно, что будущее украинского образования невозможно без учета требований безопасности. Как к этому вопросу подходят частные учреждения? На примере крупнейшей украинской Образовательной сети А+ расскажем об укрытиях, которые в ее учебных заведениях уже активно строит компания KAN Development. Во время войны безопасность детей здесь определена первоочередным приоритетом.

Отдельно расположенные подземные укрытия с собственными лифтами или подъемниками, аварийным энергоснабжением и санузлами - такие укрытия KAN Development начал строить в образовательных учреждениях А+ в жилых кварталах RESPUBLIKA и "Комфорт Таун". Укрытия спроектированы с учетом всех учеников и коллективов заведений.

При проектировании убежищ руководствовались СНиП В.2.2-5:2023 "Защитные сооружения гражданской обороны". Они могут выдерживать давление ударной волны до 100 кПа и имеют высокий коэффициент ослабления радиационного воздействия. Вентиляция, отопление, кондиционирование - спроектированы согласно нормативным требованиям и позволяют поддерживать в укрытиях комфортный микроклимат.

В образовательных учреждениях важно создать не просто безопасные условия. Укрытия должны нести и другую функцию - быть пространством для полноценного проведения занятий. В противном случае время тревоги будет потрачено зря, и дети не получат того, за чем пришли - знаний. Это учитывается в сети А+. Современная школьная мебель и оборудование, подключенный Wi-Fi - здесь можно учиться даже в случае продолжительной воздушной опасности.

"Образование - и дошкольное, и среднее - это не то, что можно отложить на потом. Мы создаем условия для непрерывного учебного процесса уже сейчас. Дружественная детоцентричная атмосфера, высокое академическое качество образования - это остается неизменным стандартом сети А+. Но безопасное физическое пространство, где мы можем учить и воспитывать, война выдвинула на первый план. Поэтому в приоритете сейчас создать надежные, многофункциональные укрытия в заведениях сети А+, над чем мы работаем в усиленном темпе", - отметил основатель компании KAN Development Игорь Никонов.

Образовательная сеть А+ является крупнейшей в Украине и насчитывает 15 учебных заведений. Даже в военное время продолжается осуществление новых проектов. В настоящее время продолжаются работы по возведению "Киевского лицея А+" на ул. Джона Маккейна в Печерском районе и начато строительство старшей школы Respublika Steam School в ЖК RESPUBLIKA, которые должны завершиться осенью 2026 года. А уже осенью 2024-го в жилом квартале "Файна Таун" будет открыт Архитектурно-инженерный коллегиум А+ - учебно-воспитательный комплекс, объединяющий физико-математическое направление как приоритетное в образовании, IT-профиль, билингвальную программу и глубокое изучение архитектуры через авторские программы, интегрированные курсы и инновационные подходы в обучении