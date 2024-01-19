"Гарантии безопасности" от Британии и ход войны: что написал глава СВР для The Economist

Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Великобританией кардинально изменяет ситуацию в войне с Россией. Если другие страны Запада дадут подобные гарантии - агрессию России можно будет сдержать.

Цель России

Цель войны России в Украине – уничтожить Силы обороны Украины – остается неизменной. Несмотря на огромное преимущество в ресурсах, Россия почти два года не может выполнить эту задачу. Наряду с героизмом украинских военных и сплоченностью населения вокруг Украины ключевую роль в этом сыграла также поддержка Запада. Именно эта поддержка усиливает глобальное измерение войны и делает невозможным достижение Россией своих целей.

Эти цели включают, прежде всего, аннексию украинских территорий, провозглашенных политическим руководством в Москве "историческими русскими землями"; и создание политического образования, которое будет полностью зависеть от Москвы, чтобы управлять теми украинскими землями, которые нельзя непосредственно аннексировать.

Владимир Путин надеется, что победа над Украиной поможет ему восстановить контроль над бывшими советскими республиками на принципах российского империализма. В Кремле понимают, что если Украина рухнет, то легче будет вернуть другие бывшие советские республики. Если Украина выстоит, вопрос времени, — когда Россия потеряет влияние на Южный Кавказ и Среднюю Азию.

Война России с Западом

Нападая на Украину, Россия считает, что в то же время она воюет с Западом. Путин надеется на эффект домино. Он считает, что если Запад, и прежде всего Соединенные Штаты, потерпят сокрушительное поражение в Украине — второе такое унижение всего через несколько лет после выхода из Афганистана, — он быстро потеряет глобальное влияние.

Ревизионистские государства, которые смотрят на Украину, увидели бы это и сделали вывод, что их время пришло. В результате за несколько лет будет установлен новый, многополярный миропорядок, где важнейшие вопросы будут решаться рядом конкурирующих крупных государств, включая Россию. Си Цзиньпин, лидер Китая, сильнейшего конкурента Запада, внимательно следит за войной и делает выводы.

Россия знает, что победа над Украиной, к которой она стремится, будет иметь глобальный эффект. Россия также понимает, что не может добиться там своих целей, не нарушив мирового порядка.

Союзники Москвы

За последние два года Москва создала коалицию, членами которой являются Северная Корея и Иран, а также ряд менее откровенно активных участников с глобального юга, которые надеются извлечь выгоду из роста геополитической напряженности.

Эта коалиция в большинстве своем неформальна, но ее влияние остро ощущается: она оказывает политическую и материальную поддержку российской агрессии, снабжая артиллерийскими снарядами, беспилотниками и другой военной техникой и технологиями. Кроме военной сферы она уделяет много энергии экономической, кибер- и информационной войне и другим взрывным действиям. Цель – дестабилизация мирового порядка.

Россия и ее приспешники пользуются большими привилегиями. Они борются с помощью грубой силы, чтобы создать новый глобальный порядок, в то время как многие на Западе стремятся в первую очередь использовать мягкую силу, чтобы сохранить старый, возникший после холодной войны.

Как остановить Россию

В то же время если России не удастся победить Украину на поле боя, ее глобальные цели будут существенно подорваны. Укрепление обороноспособности и безопасности Украины и обеспечение устойчивости общества и государства является самым легким и дешевым способом для Запада остановить Россию и другие ревизионистские государства.

Сегодня Украина способна дать отпор российской агрессии при адекватной военной и экономической поддержке Запада. Эта поддержка остается эффективной, если она будет продолжительной (до прекращения российской агрессии) и всесторонней (включая политическую, экономическую, военную и разведывательную поддержку, а также помощь в противодействии кибервойне и дезинформации).

Последним примером такого подхода является подписание 12 января Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией. Кроме стран Балтии, которые сейчас являются частью ЕС и НАТО, это было третье соглашение такого рода между бывшей советской республикой и другой страной. Первые две – между Турцией и Азербайджаном в 2021 году и между Францией и Арменией в 2023 году – оказали определенное влияние на Южный Кавказ, но не изменили ситуацию.

Гарантия безопасности для Украины

Соглашение между Украиной и Британией может оказаться гораздо более важным. Это первое соглашение между Украиной и великим государством, закрепляющее новые геополитические реалии. Это знаменует глубочайшее изменение подхода Запада к российской концепции ее "сфер влияния". Сдержанная реакция британских СМИ на соглашение свидетельствует о том, насколько нормальными и рутинными стали в общественном сознании англо-украинские отношения в сфере обороны и безопасности.

Теперь, как это было на протяжении всей истории, Великобритания может служить моделью для других. Соглашение, подписанное 12 января, может проложить путь для подобных соглашений с другими западными странами. Одиннадцать из них находятся на разных стадиях согласования. Совместная декларация G7 о поддержке Украины, подписанная на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года , явно дает результаты.

Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности постепенно перемещают Украину в западное пространство безопасности, не требуя присутствия западных войск на украинской земле. Они приучают мир к участию Украины в альянсе. Такие соглашения создают основу для вступления Украины в НАТО , решение о котором было принято еще в 2008 году в Бухаресте. Это самая лучшая гарантия безопасности не только для Украины, но и для всей Восточной Европы.