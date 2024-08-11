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Безопасность на дороге. В полиции напомнили о важности использования фликеров

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В темное время суток участникам дорожного движения необходимо использовать фликеры, чтобы быть более заметными для водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Патрульной полиции Украины.

В темноте участники дорожного движения становятся почти невидимыми, что делает их уязвимыми. Чтобы обеспечить свою безопасность, важно использовать световозвращатели, которые могут существенно увеличить видимость пешеходов для водителей. К примеру:

  • пешеход, использующий световозвращатели, может быть замечен водителем автомобиля с включенным ближним светом фар на расстоянии 25-30 метров;
  • если пешеход использует фликер, это расстояние может возрасти до 130-150 метров;
  • для водителей, едущих с дальним светом фар, видимость может достигать до 400 метров.

Наиболее эффективными для отражения света являются подвижные части тела, такие как конечности, суставы и туловище. Статистика показывает, что точность реакции водителей на пешеходов со световозвращателями на ногах и туловище составляет 64%, только на туловище - 53%, и на ногах - 50%. Для пешеходов в обычной одежде точность реакции водителей снижается до 33%.

Чтобы повысить свою видимость на дороге, рекомендуется носить верхнюю одежду светлых цветов, а еще лучше белых или желтых, использовать жилеты со световозвращателями, одевать на домашних любимцев светящиеся ошейники или одежду со световозвращателями, а также во время движения по дороге включать фонарик на телефоне.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о вариантах световозвращающих аксессуаров, которые могут уберечь жизнь на дорогах.

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Национальная полиция