Безопасность авто: почему важно выбрать правильную АЗС в незнакомом регионе

Помимо известных на всю страну брендов сетевых заправочных комплексов на отечественных автотрассах работает несколько вполне адекватных локальных сетей. контрафактное горючее и халатность персонала.

Как выбирать АЗС

Итак, как выбирать АЗС? Критерии простые и понятные, но не всем станциям удается наладить работу так, чтобы им отвечать.

Уровень безопасности. Места остановок автотранспорта часто привлекают людей из асоциальных слоев общества, а то и откровенных злоумышленников – от салонных воров до мошенников разных специализаций. Особенно, когда речь идет по темному времени суток. Конечно, что просторных, хорошо освещенных и ухоженных заправок такой контингент сторонится.

Качество горючего. Высокооктановый бензин, дизтопливо по сезону и качественный автогаз без смолистых примесей – главная причина для автомобилиста заправляться только на проверенных станциях. Ведь именно на малоизвестных непонятных заправках происходит горючее, способное испортить топливную систему двигателя. Да еще и так, что машина без предупреждения остановится где-нибудь в чистом поле.

Цены на горючее и услуги . На украинском рынке нефтепродуктов сложилась такая картина, что цены в целом соответствуют качеству горючего и уровню сервиса. Однако следует опасаться АЗС с очень низкими ценами, потому что это может быть какая-то полулегальная компания, от которой можно ожидать чего угодно.

Продукты . В настоящее время наличие на АЗС точки питания с горячей едой не является чем-то особенным, однако если в помещение можно зайти, заказать что-то горячее и позавтракать, сидя за столиками – это признак ответственного бизнеса и определенного высокого уровня станции. Однако, учтите, что меню в кафе на АЗС бывает разным, и если это для вас важно, лучше заранее разведать, какие блюда ожидать в той или иной сети.

Дополнительные услуги Горючее – давно уже не единственный товар на АЗС, которая уважает своих клиентов. Чай/кофе, туалет, жидкость-омывайка, снеки теперь почти везде, и отсутствие этого минимума должно насторожить. А вот компрессор для шин, пылесос, зарядка для гаджетов – уже свидетельство сервиса высокого уровня. С другой стороны, лучше обходить АЗС, где продаются просроченные продукты, где туалет закрыт (хотя и по уважительной причине), а станцию подкачки колес основали пауки, потому что она неисправна уже несколько месяцев.

Признаки правильной и сомнительной АЗС

Стелла с ценами. Лучше всего, если на ней будет тот или иной знакомый вам бренд. В любом случае хорошим признаком станет полный перечень сортов горючего с ценами среднего уровня или выше. Дополнительный плюс – наличие собственных фирменных сортов топлива.

Внешний вид . То, чего никогда не может быть на хорошей АЗС – трава под бордюрами и в трещинах асфальта, сами трещины, выгоревшие надписи, случайный мусор, примотанный скотчем к колонке пистолет и вырванная из тетради бумажка "Не работает". В темное время должна освещаться вся территория, а не только стела и окантовка навеса над колонками. Если это не так – то верный признак, что на вас экономят.

Посетители. Если вы издалека видите, что на парковке АЗС много машин, значит, люди не только заправляются здесь, но и задерживаются для отдыха – то есть атмосфера на станции дружественная к путникам.

Персонал АЗС. На станции, заботящейся о своем имени, все сотрудники одеты в определенную униформу, ведут себя приветливо и сдержанно, первыми не начинают посторонних разговоров с клиентом. Навязчивые предложения по кофе, омывайке и хот-догам являются индикатором дисциплины на предприятии, и свидетельством обратного будет долгое ожидание у колонки заправщика, который должен заправлять машину.

Если коротко

Да, мы привыкли к громким сетевым брендам на потолке АЗС, но опытные путешественники подтвердят вам, что в украинской глубинке встречаются вполне достойные заправки под флагами местных компаний. Единственный минус – чтобы вычислить их, сначала нужно больше внимания, но надеемся, подсказки автожурналистов rbc.ua помогут вам.