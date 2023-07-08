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"Безопасно и экологично". Боррель поприветствовал ликвидацию США химического оружия

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Суббота 08 июля 2023 21:02
"Безопасно и экологично". Боррель поприветствовал ликвидацию США химического оружия Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз приветствует окончательную ликвидацию известных в мире запасов химического оружия. В частности, после того, как этот процесс завершили Соединенные Штаты.

Об этом заявил высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕС.

Он напомнил, что Соединенные Штаты ликвидировали последние запасы химического оружия "раньше запланированного срока, установленного на сентябрь этого года, безопасным и экологически обоснованным способом".

Боррель подтвердил готовность Евросоюза к мощной политической и финансовой поддержке имплементации Конвенции о запрете химического оружия.

"Завершение работ по уничтожению является важной вехой в имплементации Конвенции о запрещении химического оружия через 25 лет после вступления ее в силу. Конвенция является ключевым элементом международной архитектуры нераспространения и разоружения", - заявил он.

Химическое оружие США

Соединенные Штаты 7 июля ликвидировали запасы химического оружия на заводе по уничтожению химических веществ Blue Grass в штате Кентукки.

Конвенция о запрещении химического оружия вступила в силу в 1997 году. Ее участники взяли на себя обязательство ни производить, ни применять такое оружие и уничтожить все его запасы. Участниками Конвенции в настоящее время являются более 190 стран.

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Жозеп Боррель Евросоюз Соединенные Штаты Америки Химическое оружие
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