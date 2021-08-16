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Безпідставно евакуювали автівки: у Києві викрили злочинну схему посадовців КМДА

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 14:58
Безпідставно евакуювали автівки: у Києві викрили злочинну схему посадовців КМДА Фото: у Києві викрили схему безпідставної евакуації автомобілів (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві викрили групу посадовців КМДА на зловживанні службовим становищем. Разом з двома підприємцями, зловмисники організували злочинну схему, яка полягала у незаконній евакуації припаркованих автомобілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, один із керівників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, залучивши керівництво управління (інспекції) з паркування та підлеглих інспекторів, запровадив схему незаконного збагачення шляхом безпідставної евакуації припаркованих транспортних засобів з вулиць столиці на штрафмайданчики", - відзначає пресслужба.

Власники автівок могли забрати свій транспорт лише після сплати штрафів, сума яких вдвічі перевищувала офіційну. Щоденно учасники схеми складали близько 300 актів. Аби виконувати "денний план", зловмисники розташовували біля автівок знак "Дорожні роботи".

Внаслідок 30 санкціонованих обшуків, правоохоронці вилучили:

  • документи;
  • засоби зв’язку;
  • речові докази та гроші;
Фото: у Києві викрили схему безпідставної евакуації автомобілів (facebook.com/pgo.gov.ua)

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КМДА Київ
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