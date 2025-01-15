Безлимит. Где и почему нет ограничений на максимальную скорость для авто

Честно сказать, рациональных оснований для острого внимания к максимальной скорости на автотрассах мы не видим. Ведь мало кто из водителей сможет безопасно управлять машиной в потоке транспорта на скорости более 140 - 150 км/ч в течение нескольких часов. Но должны признать, что во многих случаях лимит максималки определяют по другим, далеким от простой логики критериям. Вы не согласны?

Германия

О том, что немецкие автобаны не имеют лимита скорости, почему-то знают все. Но не все знают, что это неправда. Точнее, безлимитными являются только около половины автобанов, да и те только при движении в левом ряду. А на остальных автобанах действует ограничение 130 км/ч. Для загородных дорог классом ниже лимит 100 км/ч. Но время от времени в самой Германии поднимают вопрос об отмене безлимита на автобанах. Первая причина, которую называют сторонники отмены - чрезмерные выбросы вредных газов у машин, которые движутся очень быстро.

Британия

Еще в одной авторитетной европейской стране на загородных трассах работает общее ограничение в 112 км/ч (70 миль/ч). На обычных трассах - 96 км/ч (60 миль/ч), в городе - 48 км/ч (30 миль/ч). Цифры вполне соответствуют нашим, но при этом критерии определения города, обычной трассы или автомагистрали существенно отличаются.

Но самое интересное даже не это. Важный нюанс в том, что у британцев есть остров Мэн, на трассах которого за пределами населенных пунктов нет ограничения скорости. И именно сюда по выходным стягиваются британские фанаты быстрого движения, чтобы оторваться по полной.

Уместно упомянуть, что для сторонников другого экстрима в Соединенном королевстве есть еще один остров - Скай. Здесь есть дороги с одной полосой движения - вообще с одной, для двух направлений движения! Для разъезда встречных автомобилей здесь обустроены локальные расширения.

Италия

За темпераментных жителей Италии, страны Ferrari, Lamborghini и Abart, немного обидно - безлимита у них нет. На автострадах итальянцам разрешено ехать 150 км/ч. Цифра в принципе неплохая, но достигать ее следует с осторожностью. Потому что штраф за ее превышение на 10 км/ч - 155 евро, а за превышение на 40-60 км/ч - уже 500 евро. За еще большее превышение итальянцы привычно готовят 779 евро и расстаются с водительскими правами на полгода-год.

Польша

В соседней с нами Польше картина немного скромнее: за городом обычно можно ездить до 90 км/ч, на автомагистралях - до 140. А в населенных пунктах ограничение, так сказать, двухтарифное, как продвинутый электросчетчик: днем действует лимит 50 км/ч, по ночам работает ограничение в 60 км/ч.

Америка

Не очень свободно живется водителям в свободных США. В каждом из 50-ти штатов свои Правила дорожного движения и свои скоростные ограничения. На магистралях разных категорий американцы развивают от 112 км/ч (70 миль/ч) до 136 км/ч (80 миль). При том наказание привязано к цифре, на которую превышен лимит: базовый штраф составляет 106 долларов плюс 2 бакса за каждую лишнюю милю.

Индия

Откровенно удивляет Индия. Несмотря на плотность и национальные особенности трафика, в нескольких южных штатах страны - Карнатака, Махараштра, Телангана - есть безлимитные дороги. На магистралях остальных штатов можно ехать 130 км/ч, однако большинство трасс позволяют ехать не быстрее 100.

Австралия

Своеобразная картина с вопросом скоростных лимитов в Австралии (недаром ее жители ходят относительно нас в горы ногами). На большинстве загородных трасс установлено ограничение 100 км/ч. Держать 110 км/ч можно только на магистрали вблизи Сиднея. На пригородных дорогах из нескольких полос ограничение на отметке 80 км/ч - совсем скромненько. Но...

Есть у австралийцев мало заселенная Северная Территория, и на ней - некое шоссе Стюарт длиной 3000 км от города Дарвин до Порт-Аугуста. Дорога практически безлюдная, поэтому на ее трехсоткилометровом участке Алис-Спрингс - Берроу Крик отменили все лимиты. Счастливые австралийцы гоняли здесь на специально арендованных суперкарах, да и более распространенные модели не отставали: рекорд скорости для серийного автомобиля в 330 км/ч установили именно здесь. Автомобиль был Bentley Continental GT. Но потом, в 2016 году, здесь снова вернули лимит в 130 км/ч. Почему? Пример очень показателен: большинство водителей все время ездили здесь на скорости 132 - 140 км/ч...

Коротко

Четкого рецепта определения лимита (или безлимита) скорости на загородных трассах законотворцы разных стран, похоже, не имеют. Учитывают менталитет населения, состав автопарка и состояние дорог, климатические условия, и возможно, соображения наполнения бюджета. Но в конце концов это складывается в действенную формулу безопасности, которая бережет жизнь и здоровье граждан на территории конкретной страны.