Бесплатно эвакуировал людей. В Херсоне перевозчики избили волонтера

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Херсонской области.

По данным правоохранителей, во время мониторинга местных новостей они обнаружили сюжет об избиении волонтера, занимавшегося эвакуацией населения из Херсона.

В ходе проверки информации следователи Херсонского районного управления полиции установили, что вчера, 16 июня, около 16 часов 42-летний житель областного центра приехал с пассажирами в междугородний автовокзал. Там к нему подошли 35-летний ранее судимый херсонец и еще один неизвестный. Между мужчинами разразился конфликт в отношении пассажирских перевозок, который перерос в преследование на автомобилях и драку.

Через несколько часов после инцидента пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где ему установили диагноз: множественные ушибы мягких тканей головы и тела, ушиб нижнего челюстного сустава. Писать заявление по факту его избиения мужчина отказался.

По словам начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина, личности нападавших уже установили. Они зарабатывают на пассажирских перевозках, когда избитый волонтер вывозил людей из Херсонской области бесплатно.

Нападающим на волонтера грозит до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет тюрьмы. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в среду, 14 июня, российские войска в очередной раз атаковали Херсон. В результате обстрела травмированы два волонтера, среди них иностранец.

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