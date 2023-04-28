Бесплатный WI-FI появился еще в шести пунктах пропуска на западной границе

Еще в шести пунктах пропуска на западной границе Украины доступна бесплатная интернет-сеть Wi-Fi.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, воспользоваться доступом в Интернет можно на украинско-польской границе в пунктах пропуска "Краковец", "Рава-Русская", "Ягодин" и "Шегини".

Также бесплатный WI-FI доступен на границе с Румынией в "Порубном", "Красноильске" и "Дяковцах".