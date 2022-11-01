Бесплатный проезд в Австрии для украинцев отменили: что нужно знать

"Начиная с 1 ноября проезд для граждан Украины в общественном транспорте города Вена платный ", - говорится в сообщении.

Разовая бесплатная поездка

Объясняется, что с сегодняшнего дня бесплатный билет для поездов по Австрийской федеральной железной дороге (ÖBB) будет доступен однократно во время первого въезда в Австрию (поезда из Бржецлава, Братиславы или Хедьешалома в пункт назначения в Австрию или для проезда транзитом через территорию Австрии).

"Билет для украинцев, прибывших впервые" (Erstankunft Ukraine-Ticket) будет предоставляться всем лицам с украинским паспортом, прибывающим из Украины через границы Чехии, Словакии и Венгрии", - пояснили в посольстве.

То есть, этот билет действителен в течение 24 часов с момента выдачи для осуществления поездки в пункт назначения в Австрии или к пограничным станциям в направлении Германии, Швейцарии или Италии во 2-м классе поездов.

В сообщении добавляют, что украинцы, которые уже находятся в Австрии, должны покупать билеты на поезда с ноября.

Напомним, ранее мы писали, что бесплатный проезд беженцам в Европе отменили ряд стран.

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