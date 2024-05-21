Бесплатное обучение для ВПЛ: что предлагает государство и какие есть программы для женщин

При подготовке материала использовались источники: правительственный портал, пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сайт Государственной службы занятости.

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В Украине с начала полномасштабной войны резко увеличилось количество внутренне перемещенных лиц. По состоянию на начало 2024 года в Украине официально было зарегистрировано 4,9 млн переселенцев, однако эта цифра может быть больше.

Такое количество ВПЛ, которые были вынуждены покинуть дом из-за боевых действий, обстрелов или оккупации, в свою очередь привело к увеличению количества безработных. Поэтому правительство запустило программу бесплатного профессионального обучения для переселенцев и других категорий людей.

Что такое ваучеры на обучение

Внутренние переселенцы могут получить ваучер для обучения в Украине. Ваучер - это документ, предоставляющий возможность бесплатно получить образование по определенному перечню профессий и специальностей.

Ваучеры предоставляют и переселенцам. Важно отметить, что ваучеры выдают не на обучение в ВУЗах, а в заведениях профессионального образования.

По данным правительства, в течение прошлого года было выдано почти 18 тысяч ваучеров на бесплатное обучение, около 4 тысяч из них получили переселенцы.

Бесплатное обучение для ВПЛ: главные условия

Обучение по ваучерам предоставляется только один раз. Переселенцы могут выбрать одну из 124 доступных специальностей. С их перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Стоимость ваучера не может превышать 10-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в настоящее время это 30 280 гривен). Если сумма больше, то кандидат или работодатель должны доплатить разницу.

Добавим, что на бесплатное обучение, кроме переселенцев трудоспособного возраста, могут рассчитывать люди старше 45 лет, ветераны, участники боевых действий, освобожденные из плена или украинцы, которые были ранены в результате войны.

Также важно, чтобы у претендентов было профессионально-техническое, профессиональное высшее или высшее образование и они не были зарегистрированными в службе занятости как безработные.

Чтобы получить ваучер на бесплатное обучение, необходимо:

выбрать специальность, профессию и место обучения;

подать заявку онлайн на сайте Государственной службы занятости или обратиться в любой центр занятости с заявлением и документами (паспорт, идентификационный код, трудовая книжка, документы по образованию и т.п.).

После того, как предоставят ваучер, нужно в течение 90 дней заключить договор с учебным заведением.

Программа для женщин

Женщины-переселенцы в Украине также могут пройти бесплатное обучение, став участницами программы "Зміст". Инициатива была создана при технической поддержке структуры ООН Женщины в Украине и благодаря финансированию Женского фонда мира и гуманитарной помощи ООН (WPHF).

Проект работает в Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Участницами программы могут стать женщины из категории ВПО в возрасте от 21 года, мужчины которых воюют и/или потеряли кого-либо из родных из-за войны.

Женщины могут выбрать одну и несколько категорий для обучения, в частности:

управление проектами;

финансы и бухгалтерский учет;

лидерство;

продажи;

основы цифровой и информационной гигиены;

коммуникации.

Чтобы поучаствовать в отборе, нужно заполнить анкету по ссылке.