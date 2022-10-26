Бесплатная электроэнергия, медикаменты, модульные укрытия и другое: как помогает украинской армии и населению самый влиятельный бизнесмен Украины

Победа Украины — это сложный путь, о котором мечтает каждый украинец. Если народ в большей степени помогает деньгами, то Ринат Ахметов привлекает свой металлургический и энергетический бизнес. Следует подчеркнуть, что львиная доля предприятий миллиардера находится в восточной части страны, и из-за российской агрессии Ахметов потерял большинство своего состояния. Но это не помешало бизнесмену оказывать активную помощь своим гражданам. В начале войны компания ДТЭК потеряла до 70% зеленой генерации и 30% тепловой генерации. При этом сейчас осуществляется все возможное для возобновления поставок электроэнергии, хотя еще в сентябре было нанесено много ракетных ударов по мощностям компании. Более того, самый влиятельный человек Украины предоставляет бесплатную энергию критической инфраструктуре в определенных регионах.

Известно также, что Ахметову принадлежит крупный международный холдинг «Метинвест», специализирующийся на металлургии. Благодаря этому компания с первых дней вторжения России занимается изготовлением металлических противотанковых ежей. Также было предоставлено более 90 тыс. стальных пластин для бронежилетов, которые спасали украинских военных в период дефицита этого снаряжения. Кроме того, поставляется собственная разработка специалистов компании в виде модульного укрытия для блиндажей. Конструкция предназначена для зоны отдыха и обустройства фронтового быта. Уникальность модуля состоит в том, что он легко складывается на локации и не требует спецтехники для перевозки.

Не прошла мимо и техническая помощь защитникам Украины, а именно подразделениям ГУР и сухопутным войскам уже передано 300 беспилотников. А общая сумма помощи, выделенная в поддержку ВСУ и мирных граждан, составила более 3 млрд гривен. И это без учета электроснабжения, на которое было потрачено более 178 млн гривен. Также среди помощи — поставка 550 тонн угля для «Укрзалізниці» и общин в период, когда единственным путем эвакуации было железнодорожное сообщение.

Если говорить о гуманитарной помощи, то она поступает в виде продуктовых наборов, медикаментов и эвакуации. Фонды Рината Ахметова одними из первых появляются на освобожденных территориях и помогают жителям, долгое время находившимся в оккупации. Огромный вклад также вносят специалисты по энергетике от ДТЭК, которые восстанавливают сети под постоянными обстрелами, находясь почти в эпицентре боевых действий. Более того, после недавних сентябрьских обстрелов критической инфраструктуры Украины компания приняла решение восстанавливать свет даже там, где нет собственных магистралей.

В целом бизнесмен является одним из крупнейших спонсоров в оказании помощи украинской армии. Если брать взносы других компаний и влиятельных людей, то у них есть другой формат помощи — сбор средств или благотворительные фонды. Ринат Ахметов помогает собственным ресурсам, учитывая электроснабжение, металлургическую продукцию, песок, щебень, железобетонные блоки и плиты, дизель и другие стальные изделия.

Материал подготовлен на основе публикации: https://daily.rbc.ua/ukr/show/staleviy-front-k-rinat-ahmetov-postaviv-biznes-1663932698.html