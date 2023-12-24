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Бесплатная медпомощь для переселенцев: что в нее входит и где можно получить

Фото: какую медпомощь могут получить переселенцы бесплатно в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Переселенцы могут обратиться за медицинской помощью в любую больницу в Украине. Есть отдельный перечень доступных медуслуг, для получения которого даже не обязательно иметь декларацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Так, у врача первичного звена ВПЛ могут бесплатно получить:

  • динамическое наблюдение за состоянием здоровья;
  • диагностику и лечение заболеваний;
  • базовые тесты и анализы (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, уровень глюкозы в крови, общий анализ холестерина, тесты на беременность, ВИЧ, вирусные гепатиты, COVID-19, тропонин);
  • направление к врачам узкой специализации или на обследование;
  • паллиативную помощь;
  • бумажные или электронные рецепты от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета по программе "Доступные лекарства", а также инсулин (если это повторный рецепт);
  • прививки в соответствии с календарем профилактических прививок.

Найти адрес ближайшей больницы поможет оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.

Выплаты переселенцам в Украине

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года государство ввело помощь для тех украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и уехать в более безопасные районы. Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячах гривен - для всех других внутренних переселенцев (речь не идет о тех, кто выехал за границу, - ред.).

Напомним, с 1 ноября в Украине запустили новый механизм назначения выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Правда, он коснется не всех. Так, для оформления выплат ВПЛ с 1 ноября должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи в отдельности. Кроме того, нововведение касается только тех переселенцев, кто впервые обращается за назначением такой помощи.

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Внутренне перемещенные лица