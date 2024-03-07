Бесключевой доступ в авто: как работает и как устранить риски

Пока одни автовладельцы мечтают о бесключевом доступе для своей машины, другие, имея его, думают, как сделать его безопасным. Откуда такой диапазон желаний?
О том, как работает бесключевой доступ автомобиля и чем он угрожает, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы изданий Autocar, Autobild и информация компаний-производителей.
Пользоваться машиной, не вылавливая то и дело ключ из кармана, действительно очень удобно. Поэтому опция с фирменными названиями KeyLess-Go, Advanced Key, Smart Entry, Smart Key, Comfort Access и т.д. быстро распространилась с премиальных машин на массовые автомобили. Но со временем удобство в этой системе увидели не только законные пользователи, но и недобрые люди.
Безключевой доступ – название отчасти условное, ведь машину водителю открывает все же ключ, хотя не механический, а электронный. Но обо всем по порядку.
Водитель автомобиля, заявленного как "безключевой", всегда имеет в кармане такой себе аксессуар – стильный брелок, стилизованную пластиковую карточку или даже карточку, аналогичную банковской. Фактически это и есть ключ. Внутри этого предмета есть электронная схема, которая через радиоканал может связываться с автомобилем. Узнавая благодаря электронному чипу владельца, машина понимает: перед ней – "свой", разблокирует перед ним двери и выполняет другие важные команды.
У разных моделей автомобилей эта система имеет собственные особенности, но в целом схема схожа, и о ней мы поговорим ниже.
Интересно, что собственно физический ключ при безключевом доступе часто все равно имеется в наличии, хотя и спрятан. Если хорошо поискать, его можно найти в брелке или смарт-карточке, которую водитель должен носить с собой в качестве метки. После освобождения застежки металлическое жало ключа можно вытащить и использовать по назначению, найдя на водительской двери соответствующую замочную скважину. Которая часто тоже прикрыта декоративным элементом, и о способе его удаления владельцу нужно узнать заранее.
Работает бесключевой доступ быстро и беззвучно. Когда к закрытому автомобилю, стоящему на парковке, вплотную приближается владелец с электронной меткой в кармане, машина замечает ее появление и обменивается с меткой кодированными радиосигналами. По понятным причинам производители не раскрывают всех алгоритмов, но суть их – в идентификации метки (владельца). Если машина признает, что это именно ее персональная метка, а человек с меткой, соответственно, не самозванец, система разблокирует замок водительской двери (часто – обеих передних). У некоторых моделей при этом срабатывает "аварийка", мигают фары, раскладываются зеркала.
Теперь, если поднести руку к дверной ручке (в ней имеется чувствительный датчик), замок откроется и в машину можно зайти. Иногда вместо датчика есть маленькая кнопка, которую нужно нажать, прежде чем потянуть на себя ручку.
Когда человек с меткой в кармане оказывается в салоне, автомобиль понимает это и дает разрешение на следующий уровень действий – включение мультимедийной системы, зажигание, запуск двигателя. Существенно, что заведенный двигатель будет работать и если человек с меткой покинет салон, но повторный запуск при таких обстоятельствах не произойдет.
Если при неработающем моторе человек с брелоком выйдет из машины и закроет за собой дверь, система оценит этот факт и приготовится к следующему за ее логикой шагу – блокировке замков дверей и багажника. Что и будет выполнено, когда метка “отойдет” на расстояние около 2-3-х метров.
Ключевой, извините за каламбур, момент безключевого доступа – в расстоянии, на котором он срабатывает. С одной стороны, оно должно быть достаточно большим для того, чтобы водитель, быстро подходя к машине с брелоком, не ждал, пока замки разблокируются. С другой стороны, расстояние разблокировки дверей желательно делать меньше, чтобы открытой дверью не могли воспользоваться посторонние лица. Вот здесь, собственно, и начинается разговор об отрицательной стороне бесключевого доступа.
Главный недостаток бесключевого доступа состоит в том, что он может стать помощником злоумышленников, которые хотят угнать машину или украсть ее содержимое во время стоянки. Радиоканал, которым метка-брелок обменивается данными с автомобилем является слабым звеном, которое легко сломать преступникам.
Во-первых, код, шифрующий радиообмен системы, можно взломать, перехватив его код-граббером и повторив команду на разблокировку двери и двигателя в отсутствие владельца. Но это довольно сложно даже при современном уровне технологий, потому что и коды непростые, и расстояние действия передатчиков системы доступа – те же 2–3 метра. Поэтому чаще всего воры используют другой путь – на воровском сленге "длинную руку", а на техническом языке – ретранслятор.
Это электронный прибор, который увеличивает пресловутые 2-3 метра дальнобойности метки до нескольких сот метров. Если у преступников есть такой ретранслятор, их "работа" сводится к простым действиям. Дождавшись, например, на парковке интересное им авто, воры разделяются. Один остается рядом с обреченной машиной.
Когда владелец, закрыв машину системой безключевого доступа, отправляется в офис, квартиру или супермаркет, второй злоумышленник следует вплотную за ним с ретранслятором в сумке. При этом преступный прибор ловит сигнал от метки, лежащей в кармане владельца, и, усилив, транслирует его так, что его ловит автомобиль на парковке (или приемник-ретранслятор первого вора). Автомобиль словно "видит" метку рядом и разблокирует доступ в салон.
Теперь первому преступнику остается только дождаться, чтобы владелец с напарником "на хвосте" вышли из поля зрения, чтобы спокойно сесть в открытую машину, чтобы "обчистить" ее или угнать.
К счастью, описанная выше преступная схема ограничена одним условием: ретранслятор шифрованного сигнала есть не у каждого злоумышленника, свободно он не продается, да еще и стоит немалых денег. Поэтому его используют в первую очередь высокопрофессиональные воры, которые охотятся на дорогие машины премиум-класса. Однако электроника – в том числе и преступная – неуклонно дешевеет, и, видимо, довольно скоро ретрансляторы могут появиться и в распоряжении провинциальных воришек.
Так что же делать владельцам моделей с бесключевым доступом?
Безключевой доступ – штука действительно удобная, поэтому многим владельцам несколько странно отказываться от него из-за теоретической возможности стать жертвой преступления. Если такие сомнения не оставляют и вас, то попытайтесь сопоставить модель и стоимость вашего авто, криминогенность региона и ваш режим поездок, чтобы понять, насколько велика вероятность, что ваше авто выследят и украдут. И, в конце концов, установить дополнительно недорогую сигнализацию или потаенный тумблер тоже никто не мешает.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, как отличить кроссовер от внедорожника.