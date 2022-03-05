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Де біженці з України можуть швидше перейти кордон

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Субота 05 березня 2022 13:25
Де біженці з України можуть швидше перейти кордон Де біженці з України можуть швидше перейти кордон (Фото: Getty)
Автор: Сергій Сурепін

Міністерство внутрішніх справ України розповіло, в яких пунктах біженці з України можуть швидше перетнути кордон. Також стало відомо, що за минулу добу кордон на західній ділянці перетнули понад 118 тисяч осіб і понад 13,5 тисячі транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилатися МВС України.

Для якнайшвидшого перетину кордону в МВС рекомендують скористатися пунктами перетину на кордоні з Угорщиною. Вони менш завантажені (майже порожні). Також слід скористатися пунктами на кордоні зі Словаччиною та Молдовою.

На західному кордоні всі пункти працюють в цілодобовому режимі. Їх завантаженість кожні три години висвітлюється на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Це дозволить громадянам самостійно обирати найменш заповнені пункти пропуску.

Також стало відомо, що в Україну прибули понад 14 тисяч осіб, а за кордон вибули понад 104 тисяч осіб.

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