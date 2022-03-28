Біженцям платитимуть по 2000-3000 гривень з березня, якщо подати заявку до 14 квітня

Кабінет міністрів вніс зміни до постанов щодо виплат пенсії та грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам. Виплати по 2000-3000 гривень почнуться з березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 25 березня 2022 р. № 363 .

"Допомога внутрішньо переміщеним особам, які звернулися за її наданням до 14 квітня 2022 року, надається починаючи з березня 2022 року", - йдеться в постанові.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив Міністерству соціальної політики 10 млрд гривень на програму "Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг". Дітям платитимуть 3000 гривень, дорослим - 2000 гривень.