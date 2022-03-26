Біженка з України виграла Єрусалимський марафон

Верецька пробігла марафон за 2 години 45 хвилин 54 секунди. Варто зазначити, що 31-річну українку випередили тільки двоє чоловіків.

Валентина Верецька виграла Єрусалимський марафон (фото: instagram.com/jerusalem_marathon)

Верецька - професійний бігун і фізіотерапевт. Коли Росія вторглася в Україну, вона навіть не встигла упакувати одяг. Разом з 11-річною дочкою вони поїхали зі свого рідного міста Миколаєва, яке з того часу піддається бомбардуванням з боку РФ.

Валентина Верецька виграла Єрусалимський марафон (фото: instagram.com/jerusalem_marathon)

За її словами, перш ніж перетнути кордон Польщі вони чекали в черзі 15 годин при низькій температурі і обмеженому доступі до їжі. Чоловік спортсменки Павло Верецький теж професійний бігун. Він залишився в Україні і бере участь у війні. Її батьки, брати і сестри теж все ще там.

Попри складний час Валентині дуже хотілося повернутися до улюбленого виду спорту, тому вона зв'язалася з офіційними особами Єрусалимського марафону і змогла отримати місце на заході менш ніж за два тижні до початку.