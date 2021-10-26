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Через бездіяльність влади медична система - на межі колапсу, - Рудик

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Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 12:04
Через бездіяльність влади медична система - на межі колапсу, - Рудик Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Наталія Гурковська

За весь час пандемії в Україні - з березня 2020 року - держава так і не спромоглася розробити зрозумілу і конструктивну програму підтримки підприємців. У результаті - тисячі підприємств зачинилися і десятки тисяч людей втратили роботу. Те саме сталося лікарнями і вакцинацією - колапс.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Голосу" Кіри Рудик.

Коли країна потребувала і потребує рішучих дій і стійкої підтримки з боку влади, отримує, на жаль, протилежне.

"На яку довіру можна розраховувати, коли і власники бізнесів, і наймані працівники бачать, що держава готова зруйнувати їхню справу? Готова тиснути на малий і середній бізнес, щоб отримати більше податків. А потім бездарно витратити ці податки на піар-проекти імені себе. В той час, як олігархи примножують свої прибутки. Не отримала необхідної уваги від держави також медицина. Як інформаційно, так і матеріально. За 18 місяців держава не змогла забезпечити лікарні кисневими станціями, а лікарів - необхідними захисними засобами. В результаті до третьої хвилі країна виявилася неготовою", - зазначила Кіра Рудик.

Найбільш складне та "слизьке" питання - вакцинація. Владі дуже зручно зайняти одну з радикальних позицій і списати все на "несвідомих" громадян, зауважує депутатка. Але необхідно чесно і системно аналізувати причини провалу вакцинації, яку ми спостерігаємо зараз.

Треба чітко визначити, що масова вакцинація знижує і рівень захворюваності, і швидкість розповсюдження хвороби, і головне - важкість перебігу хвороби та рівень смертності. Це доводить досвід усіх країн, що домоглися справді масової вакцинації. І сьогодні такі країни, як Данія, Іспанія, Португалія, фактично повернулися до доковідного способу життя.

"В Україні ж закупівля та постачання вакцини супроводжувалося величезною кількістю скандалів. Це підривало довіру до держави як постачальника вакцини. І якщо європейські уряди активно проводили кампанію з популяризації вакцинації, залучали до агітації відомих артистів, церкву (так, пункти вакцинації прямо у церквах - норма для тієї самої Португалії), то влада в Україні - дуже часто колишні артисти чи медійники - не змогла реалізувати ніякої масштабної кампанії на телебаченні чи в інших ЗМІ, щоб зробити вакцинацію популярною", - наголосила Кіра Рудик.

Навіть коли в Україні стали доступні усі перевірені вакцини світових виробників, ніякого сплеску вакцинації до сьогодні не було, підкреслила лідер "Голосу".

Депутат підсумувала, що посадовці говорять про необхідність "примусової вакцинації". І тут влада знову потрапляє у пастку, бо будь-який примус не збільшує довіру, не додає легітимності, не допомагає досягти необхідного для збереження життів рівня вакцинованих. Зараз ми можемо тільки мріяти про 30%.

Як повідомлялося, раніше Рудик пояснила критично низький рівень вакцинації в Україні.

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Кіра Рудик
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