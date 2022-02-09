Через бездіяльність Мін'юсту та прокуратури Україна виплатить російській "Татнафті" 173 млн доларів, - нардеп

За його словами, за останні 5 років Україна витратила майже 2,4 млрд грн на юристів, які представляли Україну в міжнародних судах, включаючи ЄСПЛ. І понад 350 млн грн із цієї суми було витрачено на судові позови з Міністерством земельних та майнових відносин Татарстану та російської компанії "Татнафта" за обставинами їхньої участі в акціонерному капіталі "Укртатнафти" - компанії, створеної на базі Кременчуцького нафтопереробного заводу.

"За рахунок донарахованих відсотків сума компенсації за цим арбітражним рішенням збільшилася зі 112 млн доларів станом на 2014 рік до 173 млн доларів станом на 2021 рік. Напевно ефективність витрачання Мін'юстом коштів на залучення міжнародних юристів у цій справі слід оцінювати не за результативністю, а за іншими показниками", - зазначає нардеп.

Мамка заявив, що у той час, поки Мін'юст накопичує борг перед російськими нафтовиками, українська правоохоронна система, по суті, підіграє росіянам.

Він розповів, що у 2007 році Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу з кричущої нагоди - імпорту "Татнафтою" через ТОВ "Таїз" на Кременчуцький НПЗ нафти з ухиленням від сплати ПДВ на 1,4 млрд грн, але справу було тихо закрито через два роки" через відсутність складу злочину".

"В якості посередника було використано ТОВ "Таїз", яке розмитнювало імпортовану від ВАТ "Татнафта" нафту шляхом оформлення податкових зобов'язань зі сплати ПДВ векселями. Але надалі такі векселі погашалися без їх фактичної сплати, оскільки рішенням Автозаводського районного суду м. Кременчука ТОВ "Таїз" "було звільнено від ПДВ", - додав політик.

За його словами, це черговий прояв бюрократично-правового колапсу.

"З одного боку, органи прокуратури ігнорують абсолютно неправосудне судове рішення і дозволяють представникам "Татнафти" фактично вкрасти з державного бюджету 1,4 млрд грн. З іншого боку, Міністерство юстиції витрачає 350 млн грн тільки для того, щоб збільшити борг перед тією ж "Татнафтою" зі 112 до 173 млн доларів", - наголошує Мамка.