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"Безальтернативний майданчик": Никифоров пояснив свої слова про нормандський формат

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Понеділок 08 листопада 2021 18:47
"Безальтернативний майданчик": Никифоров пояснив свої слова про нормандський формат Фото: прес-секретар президента Сергій Никифоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Прес-секретар президента Сергій Никифоров заявив, що зараз під питанням знаходяться час і рівень проведення нормандського саміту. Сам формат, за його словами, поза всякими питаннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Никифорова.

"У частині про нормандський формат говорилося тільки про те, що під питанням час і рівень проведення "Нормандії". Сам формат поза всяких питань і сумнівів. Це безальтернативний майданчик", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Никифоров заявив, що подальша робота нормандського формату - під питанням, оскільки зустрічі не проводилися вже рік.

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Офіс президента Нормандський формат
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