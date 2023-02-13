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"Без лишнего промедления". Германия призвала ратифицировать заявки Швеции и Финляндии в НАТО

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Понедельник 13 февраля 2023 21:44
"Без лишнего промедления". Германия призвала ратифицировать заявки Швеции и Финляндии в НАТО Фото: Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Венгрия и Турция должны без лишних промедлений ратифицировать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок.

Она отметила, что страны-члены НАТО заложили основу вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс на июньском саммите в Мадриде.

"И мы надеемся, что все члены НАТО быстро и без дальнейших задержек реализуют это решение", - сказала Бербок.

При этом она подчеркнула, что Швеция и Финляндия выполнили критерии, необходимые для вступления в альянс. Кроме того, по словам Бербок, вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет способствовать укреплению безопасности в регионе Балтийского моря и за его пределами.

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что его страна и Швеция будут участвовать как полноправные члены НАТО на саммите военного альянса в Вильнюсе в июле.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция, которые в мае прошлого года заявили о совместном намерении вступить в оборонный альянс, уже скоро смогут вступить в НАТО.

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НАТО Швеция Венгрия Турция Финляндия
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