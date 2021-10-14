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У Бейруті на акції протесту сталася стрілянина. Українців серед жертв немає, - МЗС

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Київ, Четвер 14 жовтня 2021 16:45
У Бейруті на акції протесту сталася стрілянина. Українців серед жертв немає, - МЗС Фото: українці не постраждали в результаті перестрілки в Бейруті (twitter.com/KudusGunuislam)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українців серед загиблих і поранених в результаті стрілянини, що сталася в Бейруті, немає. Посольство України в Лівані відкрило цілодобову гарячу лінію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"Стежимо за ситуацією в Бейруті. Громадян України серед постраждалих поки немає", - написав Ніколенко в Twitter.

Представник МЗС додав, що посольство України відкрило цілодобову гарячу лінію для надання допомоги українцям: +961 5921 668.

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, в Бейруті невідомі відкрили вогонь на акції протесту. Її учасники вимагали відставки судді, який веде розслідування вибуху в порту в серпні 2020 року.

За даними CNN, в результаті стрілянини загинуло щонайменше 6 осіб і більше 30 отримали поранення. Видання зазначає, що стрілянину по протестуючих вели снайпери з дахів і бойовики на вулицях. Для наведення порядку в столицю Лівану введені війська і бронетехніка.

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