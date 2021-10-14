У Бейруті на акції протесту сталася стрілянина. Українців серед жертв немає, - МЗС

Українців серед загиблих і поранених в результаті стрілянини, що сталася в Бейруті, немає. Посольство України в Лівані відкрило цілодобову гарячу лінію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка .

"Стежимо за ситуацією в Бейруті. Громадян України серед постраждалих поки немає", - написав Ніколенко в Twitter.

Представник МЗС додав, що посольство України відкрило цілодобову гарячу лінію для надання допомоги українцям: +961 5921 668.

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, в Бейруті невідомі відкрили вогонь на акції протесту. Її учасники вимагали відставки судді, який веде розслідування вибуху в порту в серпні 2020 року.

За даними CNN, в результаті стрілянини загинуло щонайменше 6 осіб і більше 30 отримали поранення. Видання зазначає, що стрілянину по протестуючих вели снайпери з дахів і бойовики на вулицях. Для наведення порядку в столицю Лівану введені війська і бронетехніка.

Beirut.

The Lebanese capital descended into chaos today as gunfire was exchanged in the centre of the city. Hezbollah and its allies had been protesting for the removal of the judge leading the inquiry into the Beirut blast last year before violence erupted. pic.twitter.com/HPq5qYtZ7W — UncleRandom (@Random_Uncle_UK) October 14, 2021