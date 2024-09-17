В BetonEnergo обратились к президенту: в чем причина

В письме отмечено, что 12 сентября в нескольких филиалах компании в двух городах прошли одновременные обыски.

"12.09.2024 г. по 12 адресам нашей компании состоялись одновременные, безосновательные обыски по совершенно надуманным, неуклюже сфабрикованным обвинениям. Одновременные обыски состоялись дома не только у руководителей компании, но и у рядовых работников, где во время обыска находились жены, маленькие дети пожилые родители. Параллельно с этим проходили обыски в пяти подразделениях нашей компании, на производствах и офисах в двух разных городах Украины, что привело к полной блокировке работы компании", - говорится в обращении.

Как отмечают в BetonEnergo, основанием для обысков стало якобы несоответствие укрытий компании класса защиты от взрывной волны А-II. Зато производитель заявляет, что эти обвинения необоснованны, поскольку перед совершением неправомерных действий сотрудниками службы БЭБ не было проведено никаких испытаний, а основанием для следственных действий стала экспертиза неизвестной организации, название которой не упоминается в материалах судебного заседания по делу.

В ООО "Завод Железобетонных Изделий "Дорожные и Энергетические Конструкции" подчеркивают, что качество продукции соответствует государственным нормам и стандартам, что подтверждено выводом института ГСЧС Украины и протоколами натурных и полигонных испытаний.

"Особый цинизм состоит в том, что организаторов этого давления не останавливает даже тот факт, что они атакуют стратегически важное предприятие, производящее фортификации для ВСУ и укрытие для гражданских. Таким образом, действия недобросовестных правоохранителей ставят под угрозу жизни и здоровью тысяч людей - военных и гражданских, которые не получают защиты, поскольку из-за действий БЭБ производство заблокировано", - заявляют в компании.

Также в письме говорится, что BetonEnergo является стратегически важным предприятием Украины одним из основных производителей железобетонных конструкций для фортификации, строительства и защиты энергетических объектов и гражданской защиты населения.

Поэтому действия БЭБ в компании расценивают не только подрыв репутации компании, но и угрозу национальной безопасности, ведь из-за остановки работы предприятия украинские защитники и гражданское население лишены необходимых фортификационных сооружений для защиты жизни.

"Из-за полной блокировки всех офисов и производств не состоялось формирование и отгрузка конструкций для вышеуказанных структур. Считаем такие действия подрывом обороноспособности Украины. Надеемся на Вашу поддержку и объективное и справедливое рассмотрение дела", - резюмируется в письме.