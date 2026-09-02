Бессент связал удары Украины по российским НПЗ с "энергетическим шоком" в мире
В США заявили о влиянии украинских ударов по российским НПЗ на мировую энергетику, предупредив о давлении на глобальные цены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минфина США Скотта Бессента в эфире Fox News.
Бессент связал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам с ситуацией на мировом энергетическом рынке. По его словам, атаки оказывают дополнительное давление на глобальные цены.
"Мы сейчас переживаем энергетический шок. Украина решила, что хочет уничтожить российские энергетические объекты. Это создает давление на цены на глобальном уровне", – заявил Бессент.
Таким образом, глава американского Минфина напрямую связал удары по российской энергетической инфраструктуре с нынешними процессами на глобальном рынке.
Тем временем , цены на нефть в мире растут четвертый день подряд на фоне нового обострения между США и Ираном. Рынок опасается перебоев со снабжением через Ормузский пролив, через который проходят значительные объемы мировых нефтяных поставок.
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что заключение соглашения с Ираном больше не является для него приоритетом, ведь нынешний контроль над Ормузским проливом его устраивает больше.