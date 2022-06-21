Безмитне ввезення автомобілів для українців скасували: Рада визначила дату

Верховна рада схвалила урядовий законопроект про скасування безмитного ввезення в Україну автомобілів громадянами. Мита, акциз і ПДВ повертаються з 1 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Разом з тим, документ звільняє від сплати збору до Пенсійного фонду Легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним або декількома).

Нагадаємо, у березні Верховна рада ухвалила закон про звільнення від мита та ПДВ імпорту товарів, які ввозяться підприємствами. Також закон звільняв від митних платежів транспортні засоби, які ввозяться громадянами.

За даними уряду, в результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло близько 13 млрд грн; ввезено більше 119 тисяч автомобілів.

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