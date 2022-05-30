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Безмитне ввезення авто громадянами скасують: законопроект вже в Раді

Фото: прем'єр-міністр
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект змін до Податкового кодексу щодо перегляду окремих пільг з оподаткування. Пропонується скасувати безмитне ввезення в Україну автомобілів громадянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону 7418, підписаний прем'єр-міністром Денисом Шмигалем

Законопроектом пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано:

  • для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
  • для підприємств, що не сплачують ввізне мито;
  • для транспортних засобів, що ввозяться громадянами;

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, в результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло близько 13 млрд грн; ввезено більше 119 тисяч автомобілів.

Разом з тим, пропонується звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

"В умовах воєнного стану, коли Україна має консолідувати всі доходи для боротьби з агресором, запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товарами першої необхідності і водночас є бюджетоформуючими, має бути переоцінено та переглянуто", - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, у березні Верховна рада ухвалила закон про звільнення від мита та ПДВ імпорту товарів, які ввозяться підприємствами. Також закон звільняє від митних платежів транспортні засоби, які ввозяться громадянами.

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