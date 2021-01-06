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Заворушення у США: в Капітолій прибув спецназ

Автор: Дмитро Левицький

В американський Капітолій, в який прорвалися прихильники чинного президента Дональда Трампа, почав прибувати спецназ. У будівлю зайшли спецпризначенці Федерального бюро розслідувань.

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Про це повідомила журналістка телеканалу NBC News.

Журналістка також опублікувала відеоролик, на якому зафіксовано, як силовики SWAT йдуть приміщенням Капітолію.

Зазначимо, сьогодні американський Конгрес зібрався на засідання в Капітолії, щоб затвердити результати голосування на виборах президента США. Однак прихильники чинного президента Дональда Трампа влаштували масову акцію протесту біля Капітолія.

Як писало РБК-Україна, протестувальники прорвалися у будівлю Капітолію та зайшли до приміщення, де засідає американський Сенат. З будівлі Капітолію евакуювали сенаторів та конгресменів.

Крім того, в будівлі Капітолію сталася стрілянина, в результаті якої постраждала щонайменше одна людина. Обставини стрілянини поки що невідомі.

Після цього президент Трамп доручив ввести Національну гвардію у Вашингтон, де розташований Капітолій. Після прориву протестувальників у будівлю влада округу Колумбія мобілізувала всі підрозділи Нацгвардії.

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