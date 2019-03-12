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Безкоштовний семінар — Стратегія інтернет-маркетингу в 2019


25 марта, Киев, бесплатный семинар  — Стратегия интернет-маркетинга в 2019

Хотите понять, как выстроить эффективную стратегию интернет-маркетинга, привлечь новых клиентов и увеличить прибыль вашего бизнеса? Тогда этот семинар именно то, что вам нужно.

25 марта, в Киеве академия интернет-маркетинга WebPromoExperts и сервис рассылок SendPulse проведет бесплатный семинар, посвященный  эффективному продвижению бизнеса — Стратегия интернет-маркетинга в 2019.
Вас ждет насыщенный прикладной контент, который будет полезен как маркетологам, так и владельцам малого и среднего бизнеса.

Что вас ожидает на семинаре?

  • 3 часа полезного контента;

  • 300 участников;

  • бизнес-нетворкинг;

  • только актуальные руководства и рекомендации;

  • возможность задать спикеру вопрос;

  • чек-листы от докладчиков.

Вся программа построена на практическом опыте докладчиков, которые знают все о привлечении и удержании клиентов в диджитал-среде. Они поделятся кейсами своих проектов и инструментами, применяемыми в работе, и ответят на самые актуальные вопросы.

Спикеры: Антон Воронюк (руководитель академии интернет-маркетинга WebPromoExperts), Ольга Оникиенко (заместитель директора академии WebPromoExperts), Александр Рысь (маркетолог сервиса рассылок SendPulse), Алина Дыкуха (креативный директор SendPulse).

На этом семинаре вы:

  • узнаете ключевые тренды интернет-маркетинга на 2019 год;

  • разберетесь что такое контентная стратегия и как она работает;

  • поймете, как ваш клиент принимает решение в интернете и при чем тут веб-аналитика;

  • получите свежие идеи для своей маркетинг-стратегии;

  • проанализируете особенности и преимущества новых и старых каналов продвижения.

Как стать участником?

Мероприятие бесплатное! Все, что вам нужно — предварительно  зарегистрироваться и прийти 25 марта в 14.00 по адресу г. Киев, Украинский дом, ул. Крещатик, 2.  

Количество место ограничено, поспешите!

Видеоприглашение: https://www.youtube.com/embed/HyZVlOrDQzA

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